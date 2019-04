Sunwing doit indemniser des passagers victimes de retards

L'Office des transports du Canada condamne Sunwing à verser une indemnité à des centaines de passagers de Montréal et Toronto qui ont subi des retards entre le 14 et le 18 avril, l'an dernier. La compagnie devra, de plus, payer d'ici un mois une pénalité de près de 700 000 $ parce qu'elle n'a pas respecté « ses obligations tarifaires en cas de perturbations de vol généralisées ».