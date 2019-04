128 équipes pour le 30e tournoi mineur de hockey de Pikogan

Des centaines de sportifs convergeront dans la MRC d'Abitibi pour participer au 30e tournoi mineur de hockey et de ballon sur glace de Pikogan qui se déroulera du 17 au 21 avril prochain. Ce sont plus de 128 équipes qui se sont inscrites.

Cette année, le comité organisateur a décidé d'inclure une catégorie pour les équipes composées d'adultes, ce qui augmentera considérablement le nombre de participants. En moyenne, il y a 80 à 90 équipes mineures inscrites, explique Malik Kistabish, directeur du Service de santé, sports et loisirs de Pikogan. Mais avec cette 30e édition, on a monté à 128 équipes inscrites.

Les retombées pour les commerces de la région seront importantes, mais aussi pour les jeunes de la communauté. Ça sert de financement pour financer les activités des jeunes de la communauté, souligne M. Kistabih. On finance les inscriptions au hockey, au basket, à la natation et à divers sports.

L'événement se veut un lieu d'échanges et de partage entre les différentes nations participantes. Cet événement sert à faire la promotion des saines habitudes de vie, l'activité physique, puis le partage et l'échange entre les nations , précise M. Kistabish.

Des invités d'honneur participeront à l'événement, dont la hockeyeuse pour Équipe Canada Brooke Stacey et l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Guillaume Latendresse.

Ce sera non loin de 200 parties de hockey et de ballon-balai qui auront lieu sur quatre glaces, dans trois villes de la MRC d'Abitibi : Amos, Saint-Félix-de-Dalquier et Barraute.