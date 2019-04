La Passerelle-I.D.É. dénonce « dans les termes les plus forts possibles » des allégations du Toronto Star selon lesquelles l'organisme aurait mal utilisé un financement fédéral de 1,5 million de dollars destiné à offrir du soutien à des prostituées.

Le quotidien torontois allègue que le financement de 1,5 million de dollars qui a été versé à La Passerelle-I.D.É. en mars 2017 pour un programme visant à aider les prostituées à se sortir du proxénisme n'a pas servi pour ce type de programme.

Selon le Toronto Star, le programme Sans Visage serait essentiellement « fictif ». Seule une petite partie du financement aurait été utilisé, pour offrir des ateliers à des femmes d'affaires francophones de Toronto. D'après le journal, ces femmes auraient déclaré ne pas savoir qu'elles avaient été identifiées dans le cadre d'un programme touchant à la prostitution.

Par voie de communiqué, La Passerelle-I.D.É. accuse le Toronto Star d'offrir « sciemment une fausse représentation du but et du contenu de Sans Visage ».

La Passerelle-I.D.É. accuse aussi le quotidien torontois de stigmatiser des femmes francophones vulnérables issues des minorités visibles, sans offrir plus de détails.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante l'enquête du Toronto Star.

La semaine dernière, La Passerelle-I.D.É. avait fait la une du quotidien torontois après que ses dirigeants aient admis avoir utilisé à des fins personnelles des billets de concert et d'événements sportifs destinés à des enfants dans le besoin.

Différents bailleurs de fonds de l'organisme torontois s'étaient dits « troublés » par ces informations, bien que la directrice générale de l'organisme, Léonie Tchatat, ait cité un « malentendu ».

« Évaluatrice indépendante »

L'une des conditions émises par Sécurité publique Canada pour que La Passerelle-I.D.É. puisse obtenir les 1,5 millions de dollars était d'embaucher un « évaluateur indépendant ».

Radio-Canada a pu confirmer que c'est la directrice de La Passerelle-I.D.É. Paris, Siham Sahed, qui a été retenue pour évaluer le programme Sans Visage.

Jointe à Paris, Siham Sahed dit avoir analysé les documents qui ont été distribués aux femmes participantes, mais soutient n'avoir « aucun regard sur la façon dont les fonds sont investis ».

Mme Sahed admet avoir soulevé dans son rapport « un certain nombre de remarques sur les éléments de compréhension à destination des personnes ciblées par le programme ».

Selon elle, le programme Sans Visage a pour but « d'accompagner de jeunes femmes dans un processus de valorisation personnelle et professionnelle et leur éviter d'être dans un processus pernicieux tel que la prostitution ».

La directrice de La Passerelle-IDÉ, Léonie Tchatat, en compagnie de la directrice de La Passerelle Paris, Siham Sahed au gala Prix Inspiration à Toronto en septembre 2018. Photo : Twitter

Bureau à Paris

Mme Sahed précise qu'elle dirige La Passerelle-I.D.É. Paris de façon bénévole et que l'organisme est indépendant financièrement de La Passerelle-I.D.É. Toronto.

Contrairement à ce qui est indiqué sur son site web, La Passerelle-I.D.É. n'a pas « un bureau à Paris », selon Siham Sahed. Il s'agit plutôt d'une boîte postale, dit-elle.

C'est une association qui n'a pas de bureaux [...], et qui n'a pas les moyens encore de s'offrir de vrais locaux. Siham Sahed, directrice de La Passerelle-IDÉ Paris

« Ses financements sont français et ne servent qu'à faire partir au Canada chaque année un groupe de 15 jeunes entrepreneurs français issus des quartiers modestes en France dans le cadre du programme Recipro'Cites », explique Mme Sahed.

Réactions à Queen's Park

Lundi, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney a indiqué que son bureau est en contact avec La Passerrelle-I.D.É.

« Nous leur avons déjà envoyé une lettre suite à l'article qui est sorti la semaine dernière pour les aviser qu'on les surveille de près. Je sais que le travail de base que fait cet organisme est important », a-t-elle expliqué.

Marie-France Lalonde, ancienne ministre des Affaires francophones et députée libérale, rappelle que ce sont des allégations, mais s'avoue très surprise depuis le début de l'affaire.

Il faut, de façon approfondie, voir comment les fonds publics ont été utilisés et avoir un rapport plus concret des résultats. Marie-France Lalonde, ancienne ministre des Affaires francophones et députée libérale.

En 2018, La Passerelle-I.D.É. a reçu près de 2 millions de dollars des trois ordres de gouvernement, soit environ 85 % de son financement total.

Questions en suspend

La Passerelle-I.D.É. et son avocat n'ont toujours pas répondu à plusieurs questions de Radio-Canada concernant le financement de ses différents programmes.

En plus de diriger La Passerelle-I.D.É., Léonie Tchatat a occupé des postes importants dans la francophonie ontarienne.

Elle a été membre du comité de mise en oeuvre du projet d’université franco-ontarienne et siégeait jusqu'à récemment à la Commission ontarienne des droits de la personne.

« La Commission n’a pas de commentaires », a indiqué par courriel, le porte-parole Yves Massicotte. Le mandat de Mme Tchatat à la Commission s’est terminé le 1er février dernier (Nouvelle fenêtre) .

Sécurité publique Canada n'a pas encore répondu à notre demande d'entrevue.