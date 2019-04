Honda refuse de réparer un CR-V non conforme et fixe le prix de rachat à sa guise

Une femme de Rothesay au Nouveau-Brunswick est prise dans une bataille contre le fabricant Honda en raison d'un rappel de véhicule. Honda refuse de le réparer et la « presse » d'accepter une offre de rachat qu'elle juge insuffisante.

Renée Landry a récemment amené son CR-V 2007 à un concessionnaire de Saint-Jean pour faire réparer les essuie-glaces. C’est alors qu’elle apprend que le modèle a été rappelé dans les provinces qui répandent de grandes quantités de sel sur les routes. Les châssis arrière risquent de rouiller.

Depuis, le véhicule est resté chez le concessionnaire parce que le défaut ne serait pas réparable. Elle est contrainte d’accepter l’offre de rachat de 6291 $ ou de signer un formulaire libérant Honda Canada de toute responsabilité si elle choisit de reprendre la route.

Ils peuvent me dire que mon véhicule n’est pas apte à prendre la route et ils peuvent aussi décider du montant qu’ils me donnent pour , relate-t-elle, perplexe.

La valeur du véhicule ne devrait pas être évaluée par les seules personnes en position de l’acheter. Renée Landry

Le rappel en date du 17 janvier touche environ 84 000 CR-V vendus entre 2007 et 2011. Transports Canada indique que la politique s’applique aux véhicules vendus ou enregistrés dans les zones d’usage intensif de sel sur les routes, incluant l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Aucune loi ne spécifie les modalités de calcul d’un rachat ni la période de temps à la disposition de l’automobiliste pour accepter l’offre du concessionnaire.

Nous avons été pressés

Honda Canada a prêté un véhicule de courtoisie pendant une semaine, lui indiquant qu’elle devait avoir pris sa décision au terme de cette période sans quoi des frais d’entreposage seront appliqués. Le concessionnaire s’est ensuite ravisé au sujet de ces frais.

En bonne condition malgré les 250 000 kilomètres à l’odomètre, elle aurait souhaité conserver son véhicule encore quelques années.

Je sentais que nous étions pressés et qu’il y avait beaucoup de pression d’acheter une voiture chez Honda , stipule Renée Landry. Le montant du rachat ne lui aurait pas permis d’acheter une voiture disponible chez le concessionnaire.

Renée Landry s'estime lésée dans l'offre de rachat proposée par le concessionnaire Honda de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Graham Thompson/CBC

Le directeur de l’Association pour la protection des automobilistes, George Iny, affirme que les offres de rachat ne font pas l’unanimité, qualifiant d’opaques les modalités du calcul.

Certaines offres semblent généreuses, d’autres ne permettent pas de trouver un CR-V usagé sur le marché comparable à celui du consommateur pour la même valeur .

Honda Canada a décliné une demande d’entrevue, mais la porte-parole Laura Heasman a qualifié l’offre de raisonnable .

La compagnie consulte une variété d’évaluateurs externes pour obtenir l’estimation de la valeur du véhicule basée sur des attributs comme l’année, l’habillage, le kilométrage et la condition générale , précise la porte-parole.

La compagnie ajoute ensuite un montant pour le préjudice et pour aider à couvrir les taxes de vente que le consommateur pourrait avoir à payer à l’achat d’un prochain véhicule.

Mme Landry juge le processus injuste et souhaite bonne chance à quiconque espère trouver un véhicule pour la valeur offerte par Honda Canada.

Elle a depuis acheté un nouveau véhicule, mais elle n’a pas encore arrêté son choix quant à l’offre de Honda. Elle se dit chanceuse de pouvoir se procurer un autre véhicule, mais tout le monde ne peut pas en faire autant.

Avec les informations de Yvonne Colbert de CBC News