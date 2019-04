5 M$ pour lutter contre l'itinérance à Thunder Bay

Depuis le 1er avril, le Lakehead Social Planning Council et le Thunder Bay Indigenous Friendship Centre reçoivent des fonds provenant de l’initiative Vers un chez-soi du gouvernement fédéral.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement a déclaré que Vers un chez-soi prône une approche communautaire et que le financement va directement aux municipalités et aux organismes locaux.

Les collectivités et les organismes savent mieux que quiconque comment réduire l’itinérance dans l’ensemble du pays et au Canada et ici dans le Nord-Ouest de l’Ontario , a déclaré Patty Hajdu, députée de Thunder Bay—Supérieur-Nord et ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail.

La ministre Patty Hajdu a procédé à l'annonce du financement le 5 avril. Photo : CBC/Heather Kitching

“Vers un chez-soi” donnera à nos partenaires plus de flexibilité et de ressources pour que chacun ait une chance équitable de réussir. Patty Hajdu, députée de Thunder Bay—Supérieur-Nord et ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail

Le programme vise à réduire l’itinérance chronique au Canada de 50 % d’ici 2028.