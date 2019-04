Le grand retour du Lithon au Témiscamingue

Cet événement a pour but d'amasser des fonds pour les organismes du Témiscamingue.

Chaque équipe, composée de 10 personnes, doit amasser un minimum de 500 $ pour la cause de son choix.

Au Témiscamingue, on organise des événements pour une seule cause. Des fois, je trouve qu'on oublie certaines causes. Je me suis dit pourquoi ne pas bâtir quelque chose où les gens peuvent décider de l'organisme ou de la cause , explique l'instigateur du projet, Pierre Côté.

Un lit sur roulette

Chaque équipe doit aussi fabriquer un lit muni de quatre roues et d'un matelas.

Dans le fond, c'est un lit. On met des roues. Il y a quatre personnes qui poussent le lit et une personne qui est toujours dans le lit. Pierre Côté, organisateur du Lithon

Quatre épreuves seront organisées le 14 septembre prochain à Lorrainville, soit une épreuve d'endurance, de vitesse, de force et une épreuve combinée.

Les entreprises ou citoyens seront invités à mettre de l'argent dans une grande cagnotte. Le montant total amassé sera remis aux organismes choisis par les équipes.