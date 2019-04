Québec verse 7,7 M$ pour la protection des berges à Pointe-aux-Outardes

La municipalité de Pointe-aux-Outardes vient de recevoir un peu plus de 7,7 millions de dollars de Québec pour l'aider à protéger ses berges contre l'érosion. Cette somme servira à protéger une partie de la ville, à l'est de la rue Labrie, sur une distance d'un kilomètre.

L’argent provient du Cadre pour la prévention de sinistres coordonné par le ministère de la Sécurité publique.

En 2017, une portion de 770 mètres avait été réaménagée. L'annonce d'aujourd'hui est en quelque sorte la deuxième partie du projet.

La plage sera rechargée et des études seront réalisées pour suivre l'évolution de l'érosion dans le secteur, où sont construites une soixantaine de maisons.

La Municipalité assumera une partie de la facture totale, soit 256 000 $.

Pour la municipalité comme pour le comité citoyen, l’annonce d’aujourd’hui est le résultat d’un travail de longue haleine. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore des étapes à franchir.

On devrait avoir la solution retenue d’ici la fin avril, indique le maire de Pointe-aux-Outardes, Serge Deschênes. À la suite de ça, il y aura la recherche de bancs d’emprunts, terminer l’étude d’impact environnemental. Par la suite, il pourrait y avoir à ce moment-là préparation de plans et devis, consultation publique, et peut-être même un BAPE si jamais il y avait des consultations? Et pour finir, on [lancera les] appels d’offres.

Serge Deschênes, maire de Pointe-aux-Outardes. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Plusieurs citoyens dont le terrain ne fait pas partie de cette portion d'un kilomètre et demi déplorent que leur propriété ne soit pas incluse dans cette annonce.

Ils auraient préféré que cet argent serve à protéger plus de maisons plutôt que de financer de nouvelles études.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil

Plus de détails à suivre.