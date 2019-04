La mobilité ou la sécurité? Les deux!

Texte : Gabrielle Thibault-Delorme / Un partenariat de Radio-Canada

Pour le moment, les données des citoyens sont réparties sur plus de 450 sites gouvernementaux, et la circulation de l’information entre ces sites est loin d’être fluide, explique le ministre.

« Combien de fois un citoyen est-il obligé de fournir à nouveau ses informations lorsqu’il est transféré d’un département à un autre? » demande-t-il. Cette absence de mobilité, laborieuse pour le citoyen, alourdit également les processus de gestion et peut même empêcher d’utiliser ces données à meilleur escient.

« Pour l’instant, on travaille en silos et on a un faux sentiment de sécurité. »

Un défi de taille

Ce constat plutôt négatif du ministre survient alors que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que l’organisme Transition énergétique Québec ont été paralysés par des attaques informatiques.

Le défi de la transformation numérique est double : assurer la sécurité tout en permettant une meilleure mobilité des données. Un objectif qui paraît presque contradictoire.

« La sécurité doit définir un quadrilatère dans lequel les données peuvent circuler librement », explique Éric Caire, qui compte rapatrier l’ensemble des données des 467 sites vers 2 sites seulement, pour lesquels la sécurité serait hautement renforcée.

Avec l’immense volume de données qui transiteront par ces deux sites, le gouvernement vise la création d’une cellule d’experts en cybersécurité. « Le gouvernement ne doit pas se mettre en position de dépendance par rapport à des sous-traitants », ajoute-t-il.

Ce qui n’empêche pas de s’inspirer des modèles venant de l’étranger. Hydro-Québec est notamment en discussion avec le gouvernement israélien, considéré comme un leader en matière de cybersécurité.

Aller chercher des experts, c’est d’ailleurs ce qui semblait intéresser le ministre, qui a profité de sa conférence pour créer des liens avec la communauté. « Je vous lance un défi », a-t-il proclamé à plusieurs reprises. Toute aide est bonne à prendre, surtout venant d’experts du domaine.

