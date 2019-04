Les municipalités veulent être prêtes pour la prochaine catastrophe

Il y a un an, Québec a prévu des fonds pour s'assurer que les municipalités et MRC de la province soient prêtes à accueillir des sinistrés en cas de catastrophe. Un programme accueilli à bras ouverts par des régions comme la Haute-Gaspésie, qui vivent de plein fouet les bouleversements climatiques. Cependant, il n'y a que 20 millions de dollars disponibles pour toute la province.

On va être équipé ici pour accueillir les gens pendant au moins 24 heures. Le maire de La Martre, Yves Sohier, parle du gymnase de l’ancienne école qui sert aujourd’hui de salle communautaire.

La Martre a déjà acheté cette génératrice qui pourra servir en cas de panne d'électricité par exemple. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il y aura aussi tout ce qu'il faut pour dormir.

La cuisine sera rénovée et la douche, remise à neuf.

Le maire est très fier de son projet qui totalise 27 000 $. Il estime que sa municipalité n’aura qu’à payer 10 000 $ sur ce montant.

En décembre 2016, la route 132 a été très endommagée par les marées. Les municipalités de Marsoui et de La Martre ont été enclavées durant près de 3 jours. Photo : Sûreté du Québec

Yves Sohier veut que tout soit prêt en cas de nécessité.

Il a encore en mémoire le moment où sa municipalité de 250 personnes a été isolée durant presque trois jours, en décembre 2016, quand la route 132 s’était affaissée.

On était plus ou moins paré à ce genre de catastrophe. Donc, on s'est dit que la prochaine fois, on sera prêt à accueillir nos citoyens si de tels événements se manifestent.

Le programme du gouvernement se nomme : Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À Saint-Maxime-du-Mont-Louis… même scénario.

À la différence que le projet sera mis en place conjointement avec les municipalités voisines de Mont-Saint-Pierre et Rivière-à-Claude.

Pour le maire, Guy Bernatchez, mieux vaut prévenir que guérir. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais on est entouré de forêt. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Un gros vent du sud. Un gros feu de forêt. [...] Si tu es un minimum prêt pour faire face à ça, on va être plus en sécurité , explique-t-il.

Carol Dugas dirige le service incendie de Sainte-Anne-des-Monts et de quatre municipalités de la Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Davantage de financement

Québec a prévu un total de 20 millions de dollars pour ce programme destiné à plus de 1267 municipalités.

Le directeur du service incendie de Sainte-Anne-des-Monts et de quatre municipalités de la Haute-Gaspésie, Carol Dugas, croit qu'il en faudrait davantage.

La MRC a prévu un vaste projet de communication adapté à la région montagneuse où il est très difficile de coordonner des interventions. Le système coûtera à lui seul 50 000 $.

Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il rappelle que de nombreuses municipalités ont très peu de personnel prêt à réagir en cas d’urgence.

À part le maire, la greffière ou la DG, ça se limite à ça. Ils n'ont pas d'autres personnels en dessous. Donc, eux, c'est sûr que ce n'est pas assez, ça va leur prendre plus. Carol Dugas, directeur service incendie

La salle communautaire de La Martre sera équipée pour accueillir des sinistrés. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce n’est jamais assez , ajoute le maire de Mont-Louis. Ce sont toutes les municipalités qui ramassent tout et qui sont obligées d’aller de l’avant et d’aller dans leur fonds de tiroir pour palier tout ceci. Ben, c’est notre "game", jusqu’à un certain point, de parler avec le gouvernement et d’aller chercher plus de subventions pour nous aider à faire face à ça.

Le maire de La Martre abonde dans le même sens. C’est sûr et certain que si le gouvernement nous aiderait. Ça pourrait aider. On sait que nos petites municipalités sont dévalorisées [sic] et très pauvres.

Les municipalités ont jusqu'au 9 novembre prochain pour terminer leur projet.