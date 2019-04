La flotte vieillissante de la Garde côtière canadienne entraîne des difficultés

Plusieurs collectivités au pays commencent à connaître des difficultés en matière de recherche et sauvetage, de services de traversiers et d'approvisionnement entraînées par le vieillissement de la flotte de la Garde côtière canadienne, selon des documents obtenus par la Presse canadienne.

Les problèmes vont probablement s’aggraver. Les documents précisent qu’environ un tiers des 26 grands navires de la Garde côtière ont dépassé leur durée de vie utile, dont plusieurs qui ne pourront rester en service jusqu’à l’arrivée de nouveaux navires.

Ces informations sont tirées d’une présentation PowerPoint préparée l’été dernier par des représentants de la Garde côtière canadienne. Ce document porte la mention « secret ».

Les documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information soulignent les enjeux auxquels le gouvernement fédéral et diverses collectivités doivent s’attendre si le pays ne compte pas une flotte pleinement opérationnelle.

À l’heure actuelle, la Stratégie nationale de construction navale ne prévoit que la construction de cinq navires pour la Garde côtière.

Des problèmes de réparation et d’entretien

Dans sa présentation, la garde côtière décrit les premières répercussions du vieillissement de la flotte et de la hausse de la demande pour ses services. Durant les quatre années qui ont précédé la présentation, des pannes imprévues et l’allongement de travaux de réparation ont temporairement réduit la couverture dans les quatre zones extracôtières de recherche et de sauvetage en Atlantique.

La Garde côtière a aussi perdu des bouées de navigation d’une valeur totale d’environ 2 millions de dollars ces dernières années. Elles ne pouvaient être récupérées, faute de navires disponibles dans des conditions de glace.

Des services de traversiers de la société Marine Atlantique ont été interrompus et des navires de commerce ont été immobilisés pendant des jours en attendant l’arrivée d’un brise-glace, ce qui a entraîné des coûts considérables pour ces entreprises.

Le Canada n’a pu respecter ces dernières années ses obligations envers l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest en matière de conservation et de protection à cause de problèmes de réparation et d’entretien, expliquent les documents de la présentation PowerPoint.

Agrandir l’image Le Henry Larsen, navire de la Garde côtière canadienne. Photo : Pêches et Océans Canada

De plus, l’approvisionnement par transport maritime de collectivités côtières dans l’Arctique a été reporté ou annulé. Trois collectivités des Territoires du Nord-Ouest ont d’ailleurs connu une telle situation l’automne dernier, après la rédaction de la présentation PowerPoint. À la suite d’un de ces incidents, en octobre, l’administrateur principal de Paulatuk, John Holland, a dit à la Presse canadienne, qu’il ne savait pas pourquoi les autorités n’avaient pu dépêcher un brise-glace.

La Garde côtière canadienne a maintes fois été négligée ou ignorée par la classe politique à Ottawa au cours de son histoire. C’est l’un des facteurs clés expliquant le vieillissement de la flotte, selon un expert de l’Arctique à l’Université de Calgary, Rob Huebert.

La présentation PowerPoint illustre les conséquences de cette négligence, dit-il. Il a déjà été question dans le passé du vieillissement de la flotte, mais les détails n’étaient jamais révélés, explique M. Huebert. La présentation donne un portrait de la réalité actuelle, ajoute-t-il.

Les nouveaux navires seront livrés à une date incertaine

Invité à réagir aux documents, le ministre des Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson assure que la flotte demeure fiable et que son gouvernement prend son renouvellement au sérieux.

Le fédéral a récemment acheté trois brise-glace d’occasion pour combler en partie le vide, souligne le ministre, et la Stratégie nationale de construction navale comprend des fonds pour construire un brise-glace et quatre navires de science halieutique pour la Garde côtière.

Le gouvernement va continuer à chercher des solutions pour que les Canadiens continuent de recevoir les services dont ils ont besoin, ajoute le ministre Wilkinson.

Toutefois, la date à laquelle le chantier naval Seaspan à Vancouver livrera le premier de ces nouveaux navires reste incertaine, tout comme celle où le gouvernement décidera quand et comment il remplacera le reste de la flotte.

Agrandir l’image Le chantier naval Seaspan à Vancouver devait livrer le premier navire de science halieutique au début de 2017. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Seaspan devait livrer le premier navire de science halieutique au début de 2017, mais c’était avant la découverte de soudures défectueuses. De plus, le navire a heurté un brise-lame le mois dernier à son retour d’un test de navigation.

Le gouvernement fédéral s’attend toujours à recevoir le premier navire scientifique cet été et deux autres vers l’année prochaine. Même si cela se produit, aucun horaire précis n’est encore prévu pour l’arrivée du nouveau brise-glace et du dernier navire de science halieutique.

Le chantier Seaspan est aussi considéré pour la construction de deux navires de ravitaillement. La livraison du premier d’entre eux n’est pas prévue avant au moins 2023.

Entre-temps, Seaspan et son concurrent québécois Davie sont engagés dans un intense lobby au sujet des contrats pour la construction de 10 autres navires de la Garde côtière promis au chantier de Vancouver en 2013.

Seaspan estime que sa survie dépend pratiquement sur la construction de ces navires, dont le coût a été estimé au départ à 3,3 milliards de dollars. Davie soutient pour sa part que Seaspan ne pourra entreprendre ces travaux que dans des années et elle demande à Ottawa de lui transférer le projet.