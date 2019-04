Environnement et économie : notre couverture en six articles

Dans le cadre de la campagne électorale, nous nous sommes penchés sur les thèmes de l'environnement et de l'économie. Ce sont deux enjeux qui touchent de près les Albertains, et qui se trouvent d'ailleurs au sommet des préoccupations des répondants de la Boussole électorale . Voici un échantillon de six textes que nos journalistes ont rédigés à ce sujet.

Maskwacis, une communauté au front de la transition électrique de l'Alberta

Le conseil de bande de la Tribu Louis Bull, dont Desmond Bull est membre, a installé des panneaux solaires sur huit de ses immeubles en l'espace de six ans. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Un des objectifs du plan de leadership climatique de l'Alberta est de générer 30 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. Pour l'atteindre, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a déjà investi des millions de dollars dans des projets solaires et éoliens de diverses ampleurs. Dans la communauté de Maskwacis, à une heure de route d'Edmonton, la transition électrique est bien entamée. À lire ici...

Les sacrifiés du virage vert albertain

Les travailleurs sont les grands sacrifiés des virages verts des gouvernements. Photo : getty images/istockphoto / Juan Jose Napuri

L'avenir est incertain pour les communautés dont l'économie tourne autour du charbon. En Alberta, notamment, les centrales fermeront leurs portes d'ici 2030. C'est une des réalisations phares du gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley, qui a entamé en 2015 un important virage vert. Radio-Canada a rencontré cinq personnes dont le destin est profondément perturbé par cette grande transition énergétique. À lire ici...

Réchauffement climatique : miser sur le gaz naturel pour réduire les GES?

Le Canada est le quatrième pays exportateur de gaz naturel au monde, selon Ottawa. Photo : Getty Images

Au nord du Québec et de l'Ontario ainsi qu'en Colombie-Britannique, deux mégaprojets de gaz naturel liquéfié (LNG) sont en développement. L'industrie gazière soutient que ce type d'énergie est plus propre que d'autres et permet de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre. À l'opposé, les environnementalistes et certaines communautés autochtones s'inquiètent des effets à long terme. Qu'en est-il réellement? À lire ici...

Boussole électorale : l’Alberta unie sur les pipelines mais divisée sur la taxe carbone

« Les Albertains sont divisés sur leur perception des impacts substantiels de l'industrie pétrolière et gazière sur l'environnement », résume Justin Savoie, scientifique de données pour Vox Pop Labs Photo : iStock / starekase

Les répondants de la Boussole électorale appuient largement la construction de pipelines, mais sont déchirés sur la question de la taxe sur le carbone et sur la responsabilité environnementale des entreprises privées. À lire ici...

Lethbridge-Ouest, entre résilience économique et crise des opioïdes

La néo-démocrate Shannon Phillips et la conservatrice Karri Flatla s'affrontent dans la circonscription de Lethbridge-Ouest. Photo: Helen Pike Photo : Helen Pike

Ville dynamique du sud de l'Alberta, Lethbridge a su mieux résister que le reste de la province à la tempête économique de ces dernières années, mais elle connaît aussi son lot de problèmes, dont le plus criant est la consommation de drogues. Les deux candidates principales de la circonscription de Lethbridge-Ouest sont toutefois en profond désaccord sur les mesures à adopter pour y remédier. À lire ici...

Protection des espèces menacées, le plan des partis

Le bison des bois est une espèce importante pour l'alimentation et la culture des communautés autochtones en Alberta. Photo : Gouvernement de l'Alberta

Emplois, services en santé, éducation et énergie, tels sont les sujets phares de la campagne électorale 2019. Mais chaque parti propose aussi un plan de conservation qui veut protéger l’habitat des espèces menacées et permettre aux Albertains de profiter de la majestueuse beauté de la nature. Mais pour Gilbert Proulx, directeur de la recherche pour Alpha Wildlife Research Management Ltd, les partis ne proposent pas de grandes améliorations. À écouter ici...