Les chauffeurs de taxi de l'Abitibi-Témiscamingue tiendront des moyens de pression cette semaine

Les chauffeurs dénoncent le projet de loi 17 du gouvernement qui vise à déréglementer leur industrie.

Les chauffeurs de la région ont décidé de tenir d'autres moyens de pression dans les prochains jours.

À l'émission Des matins en or, Nicole Massé de Coop taxi Rouyn-Noranda a assuré que la clientèle ne sera pas affectée lors de ces journées de grève.

On va faire une grève tournante durant la semaine, d'une heure, dans différentes heures pendant la journée,dit-elle. On serait quand même à la disposition de notre clientèle et en même temps, ce serait la période pendant laquelle on ferait savoir notre mécontentement.

Des chauffeurs de taxi d'Amos, Val-d'Or et La Sarre étaient présents à cette rencontre afin de prendre part eux aussi à la grève tournante de cette semaine.

La perte de valeur des permis de taxi, pour ceux qui sont propriétaires de leur permis, est au coeur du mécontentement des chauffeurs.