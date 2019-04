Des semences à emprunter à la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini

Le concept de bibliothèque de semences est simple : les usagers peuvent emprunter des sacs de graines, les mettre en terre et les cultiver. Après avoir récolté, les citoyens peuvent ramener certaines graines pour qu’elles profitent au suivant.

L’idée d’inclure ce service à l’offre de la bibliothèque municipale de Dolbeau-Mistassini s’inscrit aussi dans le courant où les bibliothèques s’éloignent d’un modèle traditionnel austère pour offrir de plus en plus de projets communautaires et sociaux , peut-on lire dans le communiqué de presse.

L’idée a fleuri d’un partenariat entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et la Société de gestion environnementale. Cette dernière fournira l’expertise et les semences alors que la bibliothèque sera responsable des prêts, des échanges et des retours, en plus de proposer des livres sur le jardinage.

Les semences sont disponibles dans la bibliothèque municipale, qui offre aussi des livres sur le jardinage. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Déjà une trentaine de végétaux sont disponibles.

Des bibliothèques de semences existent déjà ailleurs au Québec comme à Victoriaville ou dans la région de Montréal.