Apeurés mais motivés, des musulmans de Calgary s'allient contre le racisme

Envahis par un sentiment d'urgence, des musulmans de Calgary unissent leurs forces pour combattre le racisme. Le Conseil musulman de Calgary a réuni des membres de la communauté pour créer une toute nouvelle équipe de travail appelée « Calgarians Against Racism, Violence and Hate » (CARVH).

Les organisateurs estiment qu'il est nécessaire de former ce groupe à la suite des attaques contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

Ils montrent aussi du doigt le projet de loi 21 sur la laïcité au Québec, qui vise à restreindre le port des signes religieux au travail, notamment le hijab et le turban.

Honnêtement, jamais je n'ai eu aussi peur de mettre les pieds dans ma mosquée. Des fois, je me dis qu'il y a un tueur, alors que c'est plutôt un endroit où on va pour prier. Suzan Najmeddine, Centre islamique de Calgary

L'alliance CARVH est formée de 22 groupes musulmans à Calgary.

Les groupes musulmans ont souvent travaillé individuellement pour lutter contre le racisme, selon le président du Centre islamique du sud de Calgary, Junaid Mahoon. Il dit qu'il était temps de s'allier pour créer une vision commune de paix, malgré les différences entre les groupes.

« Mes enfants sont ici, ils sont nés ici. Je veux qu'ils grandissent dans une société tolérante qui croit en l'amour et l'harmonie », dit Junaid Mahoon.

Le groupe se donne comme mission d'améliorer les connaissances religieuses des Calgariens.

Les membres de CARVH comptent aussi échanger avec des Canadiens à l'extérieur de leurs sphères religieuses pour mieux comprendre d'où naît l'intolérance. Pour ce faire, ils effectueront des recherches auprès de divers groupes minoritaires, y compris une étude nationale.

« Nous parlerons aux Juifs, aux hindous, aux chrétiens, aux Autochtones, aux membres de la communauté LGBTQ, et à d'autres gens. Nous voulons connaître les défis auxquels ils font face, eux aussi », explique Mukarram Zaidi du groupe de réflexion « Think for Actions » à Calgary.

La nouvelle alliance rassemble 22 groupes et organismes à Calgary. Photo : CBC / Dan McGarvey

À la suite d'une étude nationale, le groupe organisera une conférence pour discuter des résultats et des recommandations.

Pour atteindre ses objectifs à court et à long terme, la coalition antiracisme suivra cinq principes directeurs : la collaboration, l'éducation, l'engagement communautaire, le militantisme politique et la communication efficace.

Le groupe n'en est qu'à ses débuts et « écouter tout le monde prendra du temps », admet Junaid Mahoon.

C'est toutefois ce que le groupe promet de faire, dans l'espoir d'obtenir de la crédibilité auprès de tous les ordres de gouvernement.

Avec les informations de Dan McGarvey, CBC News