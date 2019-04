Début des travaux au centre-ville de Magog

La première chose qui sera effectuée, c'est le remplacement du mur de soutènement de la Maison Merry et l'élargissement du trottoir. Les travaux auront lieu devant la Maison Merry, entre la rue Principale Ouest et le passage à niveau et devraient durer six semaines.

Pendant la durée des travaux, la chaussée sera réduite sur la rue Merry, mais une voie de circulation sera maintenue dans les deux directions.

Une borne-fontaine sera installée à l'intersection des rues Merry Nord et Principale Ouest aussi au cours des prochains jours ce qui entraînera la fermeture complète de la rue Principale dans le secteur.

Sur les rues Principale Ouest et Saint-Patrice, entre Merry Nord et Sherbrooke, seule la circulation locale sera autorisée. Des travaux seront également en cours à l’intersection des rues des Pins et Principale Ouest. Les usagers de la route seront invités à emprunter le détour par la rue Bowen.

Toutes les informations quant aux travaux sont disponibles sur le site internet de la ville de Magog.

Le projet de revitalisation du centre-ville de Magog est évalué à plus de 22 millions de dollars. Outre la réfection complète des infrastructures souterraines et des aménagements de surface de la rue Principale O., de la rue Merry N. à la rue Sherbrooke; le réseau électrique et de télécommunication sera enfoui, une conduite de gaz sera déplacée, un passage piétonnier sera fait et le mur de soutènement de la rue Merry sera remplacé.