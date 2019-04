Une prêtre de la Saskatchewan dirigera l’Église presbytérienne du Canada

La prêtre réginoise Amanda Currie aura des responsabilités accrues au cours de la prochaine année puisqu'elle parcourra le pays comme dirigeante et modératrice de l'Église presbytérienne du Canada en plus de servir sa congrégation. Elle souhaite discuter des communautés LGBTQ et de la réconciliation avec les Premières Nations au cours de son mandat.