Travaux majeurs pour l'aréna de Saint-Georges-de-Champlain

L'aréna Émile-Bédard, dans le secteur Saint-Georges-de-Champlain à Shawinigan, aura droit à une importante cure de jeunesse. D'importants travaux de rénovation et de mise aux normes, évalués à 3,6 millions de dollars, doivent commencer au printemps 2020.

La réfection du système de réfrigération et de la patinoire coûtera à elle seule 2,46 millions de dollars. La dalle de patinoire, les bandes et les baies vitrées seront changées. Une nouvelle surfaceuse doit aussi être achetée.

Les rénovations viseront principalement le comble, les appentis et les locaux de rangement, ainsi que les toilettes et les douches.

Québec apporte une aide financière de 800 000 $ au projet. La Ville de Shawinigan épongera le reste de la facture.

Avec ces travaux, nous allons compléter la mise aux normes des quatre arénas sur notre territoire , a souligné le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Les appels d’offres pour la confection des plans et devis et pour la réalisation des travaux doivent respectivement avoir lieu au printemps et à l’automne 2019.

Le début des travaux doit avoir lieu au début du printemps 2020 et prendre fin en décembre 2020.