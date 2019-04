Un homme de Sherbrooke manque à l'appel

Jean-Claude Blanchard a quitté son domicile de la rue Hall vers 3 h 20. Il serait parti sans papier, sans argent ni cellulaire.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Au moment de sa disparition, M. Blanchard portait un manteau d'hiver gris avec un capuchon et des jeans. Il mesure 1 m 78, pèse 72 kilos, a une barbe et les cheveux gris et il porte des lunettes à monture noire.

Des recherches ont présentement lieu aux abords de la rivière Saint-François.

Les gens qui ont de l'information au sujet de Jean-Claude Blanchard doivent communiquer avec le Service de police de Sherbrooke au 819 821-5555.