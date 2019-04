À Londres, les véhicules polluants doivent payer plus cher pour circuler

Il ne fait décidément pas bon conserver sa vieille voiture dans la capitale anglaise. Depuis ce lundi, Londres possède une zone à ultra-basse émission (Ulez, pour Zone à émissions ultra-basses) : les conducteurs de véhicules anciens et polluants doivent dès maintenant s'acquitter d'une taxe s'ils veulent circuler dans le centre de la ville.

Désormais, il faudra débourser 12,50 livres sterling (21,80 $ CA) pour pénétrer dans cette zone si l’on possède un véhicule à essence construit avant 2006, ou diesel d’avant 2015. La facture grimpe pour les camions et les bus, qui devront payer 100 livres sterling (174,3 $). Pour les taxis, ce sera gratuit.

Pour l’instant, seul le centre-ville est concerné, mais à partir d’octobre 2021, la zone « Ulez » sera étendue à l’ensemble de la ville.

Le péage urbain, déjà une institution londonienne

Il s’agit ainsi de « diminuer les émissions toxiques et de rendre l’air de Londres plus sain pour des millions de personnes », a expliqué sur Twitter le maire de Londres, Sadiq Khan.

Sur les ondes de la BBC, la Fédération britannique des petites entreprises (FSB) s’est dite « très préoccupée pour l’avenir des entreprises », en raison de ce nouveau « fardeau ».

En la matière, le maire de Londres applique une politique volontariste. En présentant cette mesure en 2017, il déclarait que l’air de Londres était « mortel » et qu’il ne pouvait pas « rester les bras croisés » relativement à cette situation.

En 2017, l’ONG Greenpeace indiquait que la pollution de l’air tuait plus de 40 000 personnes chaque année en Angleterre, et que plus de 1000 garderies étaient situées près des routes où les émissions polluantes dépassent les limites légales.

La nouvelle taxe va remplacer la « toxic charge » ou « T-Charge », née il y a deux ans. Elle vient s’ajouter au péage urbain de 11,50 livres (20 $) qui date de 2003 et que doivent payer en semaine les automobilistes du cœur de Londres. La mesure avait été prise alors pour lutter contre les embouteillages.

Ailleurs dans le monde, d’autres villes ont emboîté le pas à Londres, comme Singapour, Stockholm ou encore Bruxelles. L’Allemagne compte même 80 zones à basses émissions autour de ses grands centres urbains.

Et New York a annoncé d’ici 2021 qu’il faudra payer pour circuler dans une bonne partie de Manhattan. L’argent recueilli sera investi dans le transport en commun de la ville.