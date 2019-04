La ministre de la Santé explique sa décision de ne pas renouveler le mandat du PDG du CISSS-AT

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a expliqué pour la première fois lundi matin sa décision de ne pas renouveler le mandat du président-directeur général du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue en mentionnant que le lien de confiance entre la population et l'organisation était brisé.

En entrevue à l'émission Des matins en or, elle a tenu à remercier le PDG du CISSS-AT, Yves Desjardins, mais elle a aussi indiqué qu'il était temps de repartir sur de nouvelles bases.

Le lien de confiance avec la population a été fragilisé de façon importante et il y a eu des événements dans la région avec le CISSS qui nous ont amenés à prendre cette décision-là. Danielle McCann

Elle cite en exemple la gestion de la situation problématique du service d'obstétrique en Abitibi-Ouest.

Du même coup, elle a tenu à rappeler qu'une délégation d'infirmières viendront en renfort afin de rouvrir le service d'obstétrique. Des infirmières notamment de St-Justine qui vont venir à aider l'équipe, dit-elle [...] Et début mai, on va avoir une nouvelle équipe d'infirmières qui sont en formation et qui viendront compléter l'équipe de façon permanente.

Plus tôt la semaine dernière, la ministre McCann a annoncé l'embauche d'un expert-conseil afin d'accompagner Yves Desjardins à cibler les problématiques que connait le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Sylvain Gagnon devra aussi s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre dans ce secteur, en plus de proposer des solutions pour résoudre les problématiques soulevées. Il sera aussi aux côtés de la direction afin d'établir un plan d'action à moyen et long terme pour maintenir les services à la population.

La ministre a assuré que le processus d'embauche du prochain PDG sera « enclenché le plus rapidement possible ».