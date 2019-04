Choix de carrière : des entreprises se présentent à l’école dans la région de Moncton

Environ 500 élèves de la dixième année des écoles Mathieu-Martin, à Dieppe, et l'Odyssée, à Moncton, participent à ce nouveau programme.

L’objectif est d’aider les jeunes à faire leur choix de carrière. Près de six jeunes sur dix à cet âge estiment que leur incertitude en matière de choix de carrière est un obstacle à leurs études postsecondaires, selon un sondage du ministère de l’Éducation, explique le coordonnateur de l'École communautaire entrepreneuriale au District scolaire francophone Sud, Alain Poitras.

L’idée de vivre des expériences en milieu de travail, d’aller voir de nos yeux les milieux de travail, on pense que ça va appuyer notamment l’indécision de nos finissants , souligne Alain Poitras.

L’idée du programme a été lancée par l’organisme de développement économique du Grand Moncton, la Corporation 3+. Cette dernière espère non seulement aider les jeunes à prendre des décisions pour leur carrière, mais aussi entraîner un rapprochement entre les employeurs et la prochaine génération de travailleurs.

C’est du côté des employeurs aussi, les conscientiser qu’ils doivent faire davantage, qu’ils doivent s’investir davantage. Et aujourd’hui, ils doivent investir autant d’efforts à se vendre à la jeunesse ou se vendre aux talents qu’ils doivent vendre leurs produits et services. C’est de changer un peu le cap et de vraiment rejoindre ces deux mondes , affirme le vice-président et PDG par intérim de la Corporation 3+, Frédéric Gionet.

Les entreprises participantes sont Irving, VidCruiter, la Banque Royale, Marriott/Delta Beauséjour et l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique.

Leurs représentants rencontrent les élèves à compter de lundi. Les jeunes pourront ensuite visiter les installations de l’une des entreprises, selon leur choix, et se renseigner sur les compétences à acquérir pour y travailler un jour.