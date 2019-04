Un crédit d'impôt pour les frais de garde annoncé dans le budget?

Ce crédit d'impôt s'appliquerait autant aux parents qui font garder leur enfant à la garderie qu'à domicile.

On ne sait pas pour l'instant si les remboursements offerts aux parents seraient aussi généreux que ceux que les conservateurs avaient promis en campagne.

Néanmoins, pour la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa, il pourrait s'agir d'une bonne nouvelle pour détourner l'attention des mauvaises nouvelles attendues dans le budget, alors que le gouvernement Ford s'est engagé à éliminer le déficit.

Durant la campagne, les conservateurs avaient promis un crédit pouvant couvrir jusqu'à 75 % des dépenses des parents, selon leur revenu, pour les frais de garde :

Pour les familles moins nanties : jusqu'à 9000 $/an pour un enfant de moins de 6 ans

Pour les autres familles : jusqu'à 6750 $/an pour un enfant de moins de 6 ans

Selon la plateforme conservatrice, le coût de cette promesse devait être de 389 millions de dollars par année.

Toutefois, l'Institut C.D. Howe a estimé que le coût initial de cet engagement se chiffrerait plutôt à 945 millions.