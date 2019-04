Un film protecteur pour dissuader les cambriolages au centre-ville de Windsor

Les commerçants du centre-ville de Windsor pourraient installer un dispositif sur leurs vitrines pour les rendre plus résistantes aux effractions.

Nous voulons que plus de gens voient les avantages d'être au centre-ville. Il ne s'agit là que d'un niveau supplémentaire de sécurité pour les personnes intéressées , explique Brian Yeomans, président du conseil d'administration de l'association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor qui veut aller de l'avant avec cette idée.

Il va d'ailleurs présenter une proposition dans ce sens à la prochaine réunion de l'organisation ce mercredi. Si elle est approuvée, les vitrines pourraient être sécurisées dès cet été.

Pour Mark Dutka, propriétaire de The Blind Owl sur l'avenue Ouellette qui s'apprête aussi à ouvrir un nouveau bar à vin sur la rue Maiden, l'initiative entend apporter tranquillité d'esprit et sécurité aux magasins et restaurants à proximité.

Windsor est en expansion et nous commençons à avoir les mêmes problèmes que dans les grandes villes. Nous devons nous adapter , explique-t-il.

Selon Windsor Windows Imaging, qui devrait installer le film protecteur fabriqué par JM Security, celui-ci ne rend pas le verre complètement incassable, mais empêche qu'il ne vole en éclat au premier coup.

Associé à un système de sécurité adapté, il pourrait permettre aux propriétaires de magasins d'économiser les milliers de dollars de marchandises volées lors de cambriolage, souligne Eric Jansen de JM Security.

Avec des informations de CBC