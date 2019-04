Début de la saison des interruptions de courant pour les mauvais payeurs

Cette fameuse période que doit respecter Hydro-Québec s'étend du 1er décembre jusqu'au 31 mars. Mais en pratique, Hydro-Québec affirme ne procéder à aucune interruption de courant avant le 8 avril, si ce n'est un peu plus tard, considérant la météo annoncée cette semaine.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, précise que les interruptions de service sont effectuées en tenant compte des conditions météorologiques de chaque code postal.

Un camion d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Dans tous les cas, les décisions sont prises en prenant en compte la météo. Il y a le froid, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple des inondations, en raison de la crue printanière, illustre Cendrix Bouchard. Évidemment, il n'y a rien qui est pris à la légère dans tout ça et c'est vraiment au cas par cas et en vertu de la météo.

Le nombre de coupures de courant par Hydro-Québec était en baisse l'an dernier : il s'élevait à plus de 43 500 interruptions, soit de 2000 à 2500 interruptions de moins par année depuis 2016.

Le coordonnateur de l'organisme Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, craint que ce nombre augmente cette année.

Le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé Photo : Radio-Canada

Les gens vont payer leur facture d'électricité. Ça s'ajoute au coût du logement qui est trop élevé et à l'augmentation du coût des paniers d'épicerie. Dans le fond, les gens vont couper sur la nourriture pour payer ces factures-là , souligne Michel Dubé.

De son côté, l'intervenante en consommation et consultante budgétaire pour le Centre de recherche et d'information en consommation de Port-Cartier, Marianne Lachance, rappelle que des ressources d'aide existent pour ceux qui éprouvent des difficultés à payer leur facture.

Marianne Lachance, intervenante en consommation au CRIC de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On a un guichet unique, une ligne directe avec Hydro-Québec, explique Marianne Lachance. Les gens qui ont des difficultés de paiement, qui ne comprennent pas leur facture et les services en ligne afin de régulariser leur situation, on peut les aider parce qu'on a une ligne directe. Avec une procuration, on permet, dans le fond, de faciliter l'accès vers une entente de paiement personnalisée.

Le porte-parole Cendrix Bouchard rappelle que plusieurs avertissements sont envoyés aux usagers avant de couper le courant, qui est considéré comme un dernier recours.

Un délai d'environ 19 jours après l'échéance d'une facture est donné avant que les clients ne reçoivent, 48 heures d'avance, un appel automatisé les informant d'une interruption.

Cendrix Bouchard encourage les usagers qui prévoient être en défaut de paiement de prendre entente avec la société d'État.

Un pylône d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada

Chez Hydro-Québec, on explique aux gens que c'est dans leur intérêt. Ils ont avantage à prendre une entente de paiement avec nous, fait valoir Cendrix Bouchard. L'interruption de service, ce n'est pas ce à quoi on veut en venir. C'est vraiment le dernier recours.

En 2018, Hydro-Québec a procédé, au total, à environ 229 000 ententes de paiement avec sa clientèle : un chiffre en hausse par rapport à celui de 218 000 en 2016.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux et Laurence Gallant