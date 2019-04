Paris tentera de répondre à l'exaspération fiscale des gilets jaunes

Il faudra baisser les impôts plus vite pour répondre à l'exaspération fiscale, a déclaré lundi le premier ministre français, Édouard Philippe, en amorçant la phase de réponse de l'exécutif au « grand débat national » (« GDN ») lancé il y a près de trois mois face à la crise des « gilets jaunes ».

Le débat a mis au jour « un immense besoin de justice et d’équité », a dit le chef du gouvernement lors d'une conférence de restitution, et notamment « une immense exaspération fiscale ».

« Elle ne date pas d’hier, mon gouvernement en assume sa part de responsabilité », a ajouté Édouard Philippe, en citant la hausse de la fiscalité sur les carburants qui a contribué à déclencher cette crise.

Le débat nous indique clairement la direction à prendre : nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Les Français ont aussi compris avec beaucoup de maturité [...] qu'on ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas la dépense publique. Édouard Philippe, premier ministre français

Selon les documents de synthèse du gouvernement consultés par l'AFP, la baisse des impôts revient sans surprise comme l'une des principales suggestions issues du « GDN ». Les Français réclament aussi plus de justice fiscale, mais aussi d'écologie et de santé.

Le souhait d'une plus grande justice fiscale se traduit par des soutiens notables au rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF), qui taxait les plus riches et dont la transformation en impôts sur la seule fortune immobilière est vivement critiquée par les « gilets jaunes ».

L'idée « que tout le monde paie l'impôt » a remporté un important soutien lors du grand débat; en revanche, les dépenses publiques à réduire restent « imprécises », relève la note du gouvernement.

Des manifestants gilets jaunes à Rouen, lors du 21e samedi de protestation. Photo : AFP/Getty Images / Kenzo Tribouillard

Une « synthèse » de 1500 pages à digérer

Avant de prendre la parole en milieu de journée, le premier ministre Philippe, a fait la synthèse de l'exercice en présence de 500 personnes : près de la moitié du gouvernement, les cinq personnalités « garantes » de l'indépendance du débat, de simples citoyens, des représentants des associations et corps intermédiaires et des maires.

Une centaine de directeurs d'administration étaient aussi présents, « car ils seront amenés à mettre en oeuvre les décisions issues du grand débat », a indiqué un conseiller de l'exécutif.

Le compte rendu de M. Philippe se fait sur la base d'une synthèse de quelque 1500 pages qui résume les doléances des Français.

Le « GDN », un format inédit, avait été lancé par le président Emmanuel Macron afin de dénouer la pire crise survenue depuis son accession au pouvoir en 2017, celle des « gilets jaunes », ces Français qui protestent depuis près de cinq mois contre la politique fiscale et sociale du président.

La mobilisation s'est largement essoufflée. Ils n'étaient plus qu'environ 22 000 samedi dernier, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur contestés par les « gilets jaunes », à manifester à travers la France, contre 282 000 le 17 novembre, leur premier samedi d'action.

Mais le mouvement perdure malgré tout, nombre de « gilets » jugeant que le GDN n'est qu'un tour de passe-passe destiné à les étouffer, d'autant plus qu'Emmanuel Macron avait limité les thèmes à l'écologie, les impôts, les services publics et la démocratie.

Cependant, d'autres ont spontanément émergé dans la consultation : la santé, beaucoup, mais aussi les retraites ou encore la dépendance. D'autres sujets, comme l'immigration, sont eux restés en retrait.

Une majorité de ceux qui ont répondu aux questionnaires sur le site Internet du GDN s'est par ailleurs prononcée en faveur de la prise en compte du vote blanc, de la réduction du nombre d'élus hors parlementaires ou encore de l'extension du référendum d'initiative partagée, selon les données exploitées par l'AFP.

Des heurts ont éclaté le 16 mars entre les policiers et des « gilets jaunes ». Photo : Reuters / Philippe Wojazer

Des lendemains qui s'annoncent difficiles

Mardi et mercredi, deux débats sans vote seront organisés au parlement en présence d'Édouard Philippe, puis ce sera au tour du président Macron d'annoncer de premières mesures à la mi-avril, probablement avant Pâques. Selon son entourage, il pourrait égrener des décisions jusqu'à l'été, enjambant les élections européennes du 26 mai.

M. Macron devra affronter le scepticisme de l'opinion : selon un sondage Elabe publié jeudi, 68 % des Français estiment que les points de vue exprimés ne seront pas pris en compte, et 79 % pensent que le grand débat ne résoudra pas la crise politique actuelle.

Si le GDN a été pour M. Macron une bouffée d'air, sans pour autant éteindre la fronde des « gilets jaunes », le chef de l'État fait dorénavant face à un exercice périlleux : « les Français ont pu tout dire. Le président ne pourra pas tout faire », résume le quotidien de droite Le Figaro, pour qui M. Macron a « un devoir d'inventer et de surprendre ».

Le président a tout récemment averti qu'il ne pourrait pas donner « 66 millions de réponses , soit autant que le nombre de Français, soulignant l'individualisme des demandes citoyennes, souvent contradictoires et difficiles à synthétiser.

« La sortie du grand débat a des allures de mission impossible », en conclut Le Figaro.

Avec les informations de Reuters et d'AFP