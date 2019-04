Une étudiante à Campbellton vit ses passions grâce au bénévolat

Le bénévolat est le principal moteur de nombreux organismes à l’échelle communautaire. La Semaine nationale de l'action bénévole est soulignée du 7 au 13 avril.

En arrivant au pays, il y a plus de trois ans, Honorine Ngountchoup réalisait un rêve qu'elle croyait impossible.

Être au Canada, je ne l'imaginais même pas parce que nous, quand on rêve d'aller à l'étranger, on ne pense pas au Canada parce que c'est comme l'endroit suprême à être , explique-t-elle.

Pour rester au pays avec son fils né peu après son arrivée, il fallait qu'elle soit étudiante. Elle est allée à Campbellton et elle s'est inscrite au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Je suis venue avec un tas de problèmes. La dame chez qui je travaillais ne m'avait pas payé mes derniers salaires. Je n'avais pas où habiter. Je n'avais pas d'argent pour m'inscrire , raconte Honorine Ngountchoup.

Mais grâce à la générosité du milieu, Honorine Ngountchoup est restée et elle a pu s'épanouir. Elle s'est investie totalement dans le bénévolat, d'abord au Collège communautaire où elle a créé un comité des arts et de la culture. Elle a pu ainsi développer plusieurs projets, notamment une vidéo de promotion du français et une murale.

Il faut contribuer au développement de son entourage, et moi je suis bonne pour réaliser des choses avec presque rien , souligne Mme Ngountchoup.

Honorine Ngountchoup a réalisé une murale dans le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

À l’extérieur du collège, Honorine Ngountchoup est omniprésente. Elle anime une émission hebdomadaire à la radio communautaire, elle chante dans une chorale, elle donne du temps à une galerie d'art et elle a même réalisé une autre murale chez un concessionnaire automobile.

Je suis en plein dans mon rêve. Il y a la musique, la chorale, la radio, la peinture. Il y a tout. La seule chose que j'ai besoin de faire pour vraiment vivre mes passions, c'est de m'offrir gratuitement. Alors, c'est ce que je fais. [...] En m'exprimant comme ça, je contribue à ce que les gens voient autre chose, aient une valeur ajoutée , explique Honorine Ngountchoup.

L’étudiante recevra son diplôme en juin. Elle souhaite obtenir sa résidence permanente et rester dans la région pour poursuivre ses nombreuses passions.

Parce que j'ai étudié dans le secrétariat médical, j'espère trouver un travail. Mais mon idéal serait de travailler dans un cadre où je pourrais m'exprimer , souhaite Honorine Ngountchoup.

D’après un reportage de Serge Bouchard