Cherche désespérément un mari ou une femme... pour mon enfant

En Chine, la tendance vient d'être confirmée; les jeunes se marient de moins en moins. Et ce, depuis cinq ans, au grand dam de leurs parents qui considèrent que le mariage reste un élément fondamental du tissu social du pays et qui rêvent de petits-enfants.

Bon nombre d’entre eux prennent donc les choses en main, parfois à l'insu ou contre le gré des principaux intéressés, comme en témoignent des centaines de petites affiches disposées par terre dans un secteur de l’immense parc du Temple du ciel, à Pékin. Il s’agit d’annonces qu’ils ont rédigées, souvent à la main, dans l’un des nombreux « marchés aux célibataires » que l’on voit un peu partout en Chine.

Sur ces morceaux de papier, les parents ont indiqué l’âge, le poids, la taille, les études, la profession, le salaire de leur progéniture. Ils précisent parfois que leur enfant est propriétaire; on ne sait jamais, cela changera peut-être la donne pour trouver un bon parti.

Beaucoup d'offres... mais peu de preneurs parmi les parents qui cherchent à marier leur enfant. Pékin, automne 2018 Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Peu ou pas de photos, par contre. Ça viendra si les affaires vont plus loin. Plusieurs discussions sont menées à bâtons rompus, ça ressemble à des négociations, on échange des renseignements, parfois des numéros de téléphone dans l’espoir que leurs rejetons entreront en contact.

Dans un coin, un père consulte frénétiquement des fiches regroupées dans une reliure. Un peu plus tôt, il a confié, l’air abattu et en serrant contre lui une pile de feuillets vantant les mérites de son enfant, qu’il vient régulièrement depuis des mois. En vain. Confidence faite toutefois du bout des lèvres.

Ce père épluche les offres à la recherche de la perle rare pour son enfant. Parc du Temple du ciel de Pékin, automne 2018 Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Pratiquement tous ceux que nous approchons ce matin-là se referment comme des huîtres dès que nous commençons à poser des questions et dès qu’il devient évident que mon collègue, scruté par des mamans et des papas, n’est pas venu par intérêt personnel.

« Attention, ce sont des journalistes », avertit même une femme. Donc, pas de temps à perdre avec nous. Plusieurs semblent clairement gênés d’être surpris à recourir à ce stratagème.

Conflit de générations

L'une des nombreuses affiches sur lesquelles on peut lire l'âge, le poids, la taille, la profession, le revenu, etc. de femmes et d'hommes, des affiches posées par leurs parents qui cherchent à les marier. Shenzhen, mars 2019 Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Le taux de mariage en Chine a chuté pour la cinquième année consécutive, selon les statistiques dévoilées par le gouvernement en mars. L’empire du Milieu comptait 9,9 mariages pour 1000 personnes en 2013, mais seulement 7,2 en 2018.

Le taux est bien en deçà de cette moyenne dans les grandes agglomérations comme Shanghai (4,4 mariages pour 1000 personnes), Pékin ou Canton; mais nettement supérieur dans des régions plus pauvres ou moins développées comme le Guizhou (11,1 mariages pour 1000 personnes) et le Tibet.

Dans ce pays qui s’est modernisé en une génération, les ambitions professionnelles, la poursuite des études, le goût du voyage ou le coût élevé de la vie, notamment dans les régions développées, font partie des raisons pour lesquelles les jeunes sont de moins en moins tentés par le mariage. Ou ils en repoussent le moment, beaucoup trop, au goût de leurs parents.

Hou Xuan Yue veut trouver l'âme soeur avant de se marier. À 22 ans, la jeune employée d'un fournisseur de contenus sur Internet n'est pas pressée. Mais sa mère pense que si elle ne cherche pas maintenant, il sera trop tard. Pékin, avril 2019 Photo : Radio-Canada / Enzo Cai-qianyi

« Il reste dans la société chinoise, influencée je crois par la génération des 50-60 ans, l’idée qu’une société doit être faite de gens mariés. Le mariage est un élément civique », soutient Jean-Louis Rocca, de Sciences Po Paris, lors de l’un de ses passages à Pékin.

Le sinologue et sociologue précise que, pour cette génération, le mariage est une chose extrêmement sérieuse qui ne doit pas être laissée entièrement au domaine de l’affectif, des sentiments, de la romance, de l’amour. Contrairement à ce que voudraient bien des jeunes.

Puis, il y a la pression sociale de l’entourage, des connaissances. « Tous les jours, Mme Liu ou Mme Zhang va faire son marché, elle rencontre la voisine qui lui dit : "Alors, la petite n’est pas encore mariée? Alors, comment ça se passe? Moi, je connais quelqu’un qui pourrait, peut-être, faire l’affaire..." », ajoute Jean-Louis Rocca.

Une Chine prise entre modernité et conservatisme

Il y a moins de femmes que d’hommes à marier en Chine, une conséquence de la politique de l’enfant unique (1979-2015).

Mais à la campagne, en plus de ce déséquilibre démographique, les prétendants les moins fortunés ont plus de difficulté que les autres à trouver une épouse. Et en ville, les Chinoises éduquées, à l’aise financièrement et habituées à une certaine autonomie ne sont pas pressées de se retrouver avec un mari, et bien souvent aussi, la belle-famille sur les bras.

Xiaoqing, 24 ans, dit que ses parents mentionnent la question du mariage à chaque coup de fil, ils habitent à l'extérieur de Pékin. Elle veut se marier par amour...si elle se marie. Meng Lu, 30, a épousé "la bonne personne", mais seulement à l'âge de 28 ans; et c'est elle qui a demandé la main de son mari. Elle dit que la pression était venue surtout de l'entourage de ses parents. Pékin, avril 2019. Photo : Radio-Canada / Enzo Cai-qianyi

Dong Chenxi , 24 ans, employée en relations publiques, dit qu'elle préfère vivre seule si elle ne trouve pas « l'homme de sa vie ». Issue d'une famille monoparentale, elle dit ne pas subir de pression de ce côté-là. Pékin, avril 2019 Photo : Radio-Canada / Enzo Cai-qianyi

Les femmes semblent devoir répondre à des critères de « sélection » plus sévères que les hommes. Les divorcés ont moins de problèmes à se recaser que les divorcées, entre autres.

Jean-Louis Rocca donne d’autres exemples : « La femme doit être un petit peu plus jeune, doit gagner un tout petit peu moins, doit être un petit peu moins éduquée... Donc, pour une femme qui a un doctorat, le vivier de partenaires potentiels est quand même extrêmement limité. »

Le sociologue et sinologue Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po Paris Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Quant au rêve de devenir grand-parent, sans que son propre enfant se marie, mieux vaut, bien souvent, faire une croix sur cela. Donner naissance hors mariage en Chine reste quasi impossible. Il faut un acte de mariage pour que le nouveau-né soit inscrit dans le registre civil, quoique ce règlement soit un peu assoupli dans les grandes villes.

Toutefois, le mariage n’est pas une garantie, car les couples chinois font de moins en moins d’enfants.

Les coûts élevés de l’éducation ou le désir des femmes de progresser dans leur carrière incitent à y repenser à deux fois avant de devenir parent. La fin de la politique de l’enfant unique n’a pas entraîné le bond des naissances espéré par les autorités pour freiner le déclin de la population en Chine.