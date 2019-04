La pluie verglaçante et la neige attendues dans l'est du pays

De 5 à 15 millimètres de verglas devraient tomber, les quantités les plus importantes étant prévues en Outaouais et sur les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent.



À Montréal, Saint-Jérôme et Gatineau, la pluie verglaçante fera place à de la pluie en mi-journée. Les températures chuteront sous le point de congélation dans la nuit de mardi.



À Sherbrooke, une quinzaine de centimètres de neige sont attendus en journée, tout comme à Québec, où il neigera jusqu'en soirée. À Trois-Rivières et à Saint-Georges, les chutes de neige seront parfois fortes; de 15 à 25 centimètres sont prévus.



Dans la plupart des régions frappées par ces intempéries, le reste de la semaine se dessine comme étant surtout nuageux, avec des températures diurnes qui oscilleront entre 5 et 10 degrés Celsius.



En Ontario, des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur dans de nombreux secteurs, dont ceux de Chapleau, Geraldton, Kirkland Lake et Timmins.



Du côté du Nouveau-Brunswick, de la faible neige est attendue dans l’ouest de la province, et devrait s’intensifier en soirée, avec des prévisions de 15 cm.



En Nouvelle-Écosse, la neige fera place au grésil et à la pluie verglaçante au cours de la journée.