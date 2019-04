Le ministre Bonnardel convie les représentants de l’industrie du taxi à une rencontre

Le ministre québécois des Transports François Bonnardel a appelé les représentants de l'industrie du taxi à poursuivre aujourd'hui le dialogue autour du projet de déréglementation, qui a poussé chauffeurs et propriétaires à prendre la rue la semaine dernière pour manifester leur opposition.

« La place de l’industrie du taxi n’est pas dans la rue, mais autour d’une table de discussion », avait déclaré par communiqué le ministre Bonnardel, réitérant sa volonté de trouver « des solutions concrètes qui seront bénéfiques pour assurer l’avenir de l’industrie du taxi traditionnel ». Les discussions doivent débuter à 10 h, à Montréal.



Cette invitation est tombée au terme d’une semaine mouvementée, au cours de laquelle des contingents de taxi ont défilé, de Montréal à Saguenay, afin de dénoncer un projet de loi qui les mènera, estiment-ils, à la faillite.



S’il assure vouloir moderniser l’industrie sans pour autant nuire à certains de ses membres, le gouvernement caquiste n’a pas encore réussi à rassurer les propriétaires et chauffeurs de taxi.



Malgré les appels au dialogue et les 500 millions de dollars promis pour dédommager les détenteurs de permis, des porte-parole de l’industrie persistent à accuser la CAQ d’agir comme lobbyiste pour la compagnie Uber, qui tirera bénéfice de ce projet de loi.



C’est que les manifestations et l’appel à l’aide d’un propriétaire de permis en direct sur un plateau de télévision n’ont pas fait fléchir ni François Bonnardel ni le premier ministre du Québec, François Legault, qui estiment qu’un retour en arrière n’est pas compatible avec la modernisation de l’industrie.



Le ministère des Transports a également indiqué que les discussions se poursuivront lors d’une rencontre prévue le 10 avril.



L’étude du projet de loi 17 doit débuter cette semaine en commission parlementaire, à l’Assemblée nationale.