L'église de l'Assomption pourrait aller de l'avant avec ses rénovations même sans l'intégralité des liquidités nécessaires

L’église patrimoniale, construite en 1842, est fermée depuis novembre 2014. Le diocèse de London a cessé d’y tenir des messes régulières en raison de problèmes liés à la structure et au système de chauffage. Depuis, les offices ont été transférés dans l’église Holy Name of Mary de l’avenue McEwan.

Mais selon le rapport de l’avocat de Windsor, Paul Mullins, les travaux d’installation d’un nouveau toit en cuivre au sommet de l’église de l’Assomption commenceront dès que possible , si leur demande à la Fiducie du patrimoine ontarien est approuvée.

L’état du toit pose problème depuis un certain temps déjà, alors avant que quoi que ce soit ne soit fait, nous devons vraiment nous occuper de ça , a déclaré Mullins à CBC News, ajoutant qu’un toit en cuivre peut durer plus de 100 ans, s’il est bien conçu.

L'avocat de Windsor, Paul Mullins, se tient devant une pièce de cuivre pouvant servir à restaurer le toit de l'église de l'Assomption. Photo : CBC/Sanjay Maru

Nous travaillons avec une vision à long terme, il ne s’agit pas de petites réparations , a-t-il déclaré. Les travaux de réparation, approuvés par le diocèse de London début mars, ne se limiteront pas à la restauration du toit. Ils comprendront également le désamiantage et un nouveau système de chauffage .

Le montant des travaux pour ces trois composantes est évalué à environ 2,3 millions de dollars.

Jeu de chiffres

Dans un rapport rendu public par M. Mullins en décembre dernier, le montant nécessaire pour restaurer intégralement l’église avait été estimé à 20 millions de dollars. Cependant, seulement 3,25 millions de dollars ont été obtenus de façon sûre.

Or, selon M. Mullins, seulement 1,7 million de dollars est disponible en liquidités. Nous avons besoin d’un autre demi-million de dollars en espèces pour pouvoir mener à bien cette première phase des travaux , a-t-il dit.

La communauté en attente

Pour Claude Marchand, paroissien de l’église Holy Name of Mary, il est très important de reconnaître qu’il y a beaucoup plus en jeu qu’un simple bâtiment . Il dit souhaiter retourner à l’église de l’Assomption en raison de son histoire, faisant référence au peuple Huron qui a donné le terrain à la paroisse et aux pionniers français qui ont construit l’église.

Une autre paroissienne, Carmen Archibald, qui a rejoint l’église St-Patrick, apprécie également la dimension historique de la bâtisse . Je pense que c’est un véritable joyau pour notre communauté , a-t-elle dit.

Un avis que partage le père Maurice Restivo, qui avait commencé à servir en tant que pasteur à l’église de l’Assomption avant d’être transféré à l’église Holy Name of Mary.

L'installation d'un toit en cuivre montrerait aux gens que le diocèse de Londres est attaché à l'Eglise de l'Assomption « pour le long terme », selon le pasteur Maurice Restivo. Photo : CBC/Sanjay Maru

Quand vous pensez aux milliers de baptêmes, mariages et messes qui se sont déroulés à l’intérieur de ces murs, cela a quelque chose de spécial , a-t-il relevé.

Il a ajouté que l’installation d’un toit en cuivre est une « première étape nécessaire » qui pourrait encourager les membres de la communauté à ouvrir leurs portefeuilles aux efforts de collecte de fonds de la paroisse.

Avec les informations de CBC News