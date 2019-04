Des parents forcés de rester à la maison faute de places en garderie

Marilyne Harvey a terminé son congé de maternité. Incapable de trouver une place en garderie pour sa fille de 9 mois, elle est contrainte à être mère au foyer.

« Je suis rendue à mon deuxième mois sans solde. Là, je ne sais pas ce que je vais faire, affirme-t-elle en entrevue à Radio-Canada. On ne peut plus retourner au travail. On est comme pris en otage. »

En cherchant pour une place sur les réseaux sociaux, elle a réalisé que de nombreux parents du secteur Val-Bélair vivaient le même problème. Elle a donc décidé de les mobiliser pour faire bouger les choses. En quelques jours, plus d'une trentaine de parents se sont manifestés.

« Moi je ne suis pas si pire, je suis quand même en moyens. Mais je pense à des gens qui sont limités et qui doivent chercher des places subventionnées, ou avec des horaires atypiques. C'est difficile à trouver. Je n'ai pas ces limitations-là et je ne trouve pas », témoigne-t-elle.

Vicky Lebreux n'arrive pas à trouver une place pour son plus jeune enfant, qui devra aller en pouponnière. Photo : Radio-Canada

Vicky Lebreux est dans le même bateau. Son plus jeune enfant aura besoin d'une garderie à l'automne, mais elle n'arrive pas à trouver une place près de chez elle.

« Je suis supposée retourner au travail fin septembre... Là, on est en train de se dire, mon conjoint et moi, que je ne pourrai pas y retourner, parce que je ne trouve pas de garderie. »

Les places seraient d'ailleurs particulièrement difficiles à trouver en pouponnière, le groupe des enfants de moins de 18 mois.

La Place 0-5 critiquée

Tout comme Mme Harvey, ses critiques sont vives envers le guichet unique Place 0-5. « Ca ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout... Ils sont supposés avoir vos coordonnées, ils sont supposés vous appeler, puis ils vous appellent pas », déplore-t-elle.

Selon le ministère de la Famille, pas moins de 42 000 parents québécois sont en attente d'une place pour un enfant. Dans le secteur Val-Bélair, 148 enfants cherchaient une place en garderie au début de l'année.

Quant aux services de garde privés en milieu familial, seuls à ne pas être obligés d'offrir leurs places sur le guichet unique, plusieurs responsables peinent à s'ajuster aux nouvelles règlementations imposées par la loi 143.

De nombreuses fermetures sont envisagées cet été pour ces milieux de garde et les places se font rares.

Marie-Claude Poulin, responsable d'un service de garde privé en milieu familial à Québec, essaie de venir en aide aux parents par une page Facebook.

« Depuis le 18 mars, j'ai 200 nouvelles mamans en recherche de place. Sur ces 200 nouvelles mamans, j'en ai 79 qui ont besoin de places [en pouponnière] », allègue-t-elle.

Le ministre québécois de la Famille Mathieu Lacombe Photo : Radio-Canada

Au ministère de la Famille, on assure que tout est mis en oeuvre pour venir en aide rapidement à ces parents. « Nous sommes actifs dans le dossier, on agit pour faire face à la situation, a réagi le cabinet du ministre Mathieu Lacombe. C’est un besoin présent partout au Québec. »

En février, le ministre a annoncé un plan pour accélérer la mise en place de 13 500 nouvelles places en garderie partout au Québec.

Les parents rencontrés par Radio-Canada y voient du positif, mais estiment que ces objectifs ne règlent pas le problème qui perdure en ce moment.

Avec la collaboration de Léa Beauchesne