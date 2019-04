Écrivaine anglophone née à Toronto, Louise Penny a donné vie, dans sa série de romans, à un inspecteur francophone, Armand Gamache, dont les enquêtes se déroulent dans un village fictif des Cantons-de-l'Est, région où elle habite. L'autrice à succès se sent totalement chez elle au Québec.

Les enquêtes d’Armand Gamache sont traduites dans 26 langues et se sont vendues à plus de 6 millions d’exemplaires. Son quinzième livre, une autre enquête de l'inspecteur-chef des homicides à la Sûreté du Québec, va sortir cet été.

Lors de son passage à Tout le monde en parle, Louise Penny a expliqué son succès par le fait que ses romans ne parlent pas seulement de meurtres.

J’écris sur des sujets auxquels on ne s’attendrait pas dans un roman policier. Et je pense que c’est pour cette raison que mes livres ont obtenu un succès inattendu. J’écris à propos de la bonté, sur le sentiment d’appartenance. J’écris sur notre désir d’avoir un chez-soi. J’écris sur à quel point ça a été important pour moi de trouver un chez-moi, ici, au Québec. Mes livres sont des lettres d’amour au Québec. Louise Penny

50 maisons d’édition ont refusé son premier livre

Il a fallu qu’elle propose son premier livre, En plein cœur (Still Life), à 51 maisons d’édition pour qu’elle soit enfin publiée. C'est St. Martin's Paperbacks qui lui a donné sa première chance en 2005. « Je ne m’attendais pas à ce que mes livres soient publiés. [...] Si j’avais pu le lancer dans l’espace, ça aurait été un échec intergalactique. Personne ne voulait le premier livre », raconte-t-elle.

Elle s’est inspirée de son mari, Michael Whitehead, pour le personnage d’Armand Gamache. Médecin et chef du département d’hématologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, il est mort en 2016 à l’âge de 82 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer. Louise Penny pensait ne plus pouvoir écrire après sa mort.

« Il avait le pire travail du monde, il s’occupait d’enfants atteints du cancer. Mais c’était quand même la personne la plus heureuse que j’ai rencontrée. C’est ce que j’ai essayé d’apporter à Armand Gamache », explique-t-elle.

Le Québec est devenu sa maison

Louise Penny a beaucoup déménagé dans sa vie pour son travail d’animatrice à CBC. Dans la trentaine, elle en était fatiguée et a décidé de s’enraciner. Elle a choisi le Québec, où elle dit avoir trouvé sa maison.

Je l’ai trouvée à Montréal et je l’ai certainement trouvée dans les Cantons-de-l’Est. C’est chez moi. Mes racines sont profondes ici. Mes parents sont enterrés à Montréal. Michael est enterré dans les Cantons-de-l’Est. Je serai enterrée ici un jour. C’est chez moi maintenant. Louise Penny

Pour elle, il n’y a aucun doute : le Québec est chez elle, peu importe les difficultés. « Le Québec à propos duquel j’écris est le Québec dans lequel j’ai vécu. C’est un Québec où il y a le français et l’anglais. C’est parfois difficile, parfois compliqué et parfois affreux, mais on ne m’a jamais fait sentir que j’étais autre chose qu’une citoyenne à part entière ici », soutient l'écrivaine.

Une nouvelle adaptation pour la télévision?

Louise Penny ne semblait pas très satisfaite de l’adaptation cinématographique d’un de ses romans. Quand Guy A. Lepage lui a demandé si elle avait aimé Still Life : A Three Pines Mystery, elle est restée silencieuse. « En fait, il m’est légalement interdit de dire ce que je pense vraiment. [...] Je ne pense pas qu’ils ont réussi à saisir l’essence de ce que les livres représentent », a-t-elle finalement ajouté.

Elle avait longtemps dit non à une adaptation télévisée ou cinématographique de ses romans. Cependant, malgré cette expérience, elle dit être en négociation avec une grosse compagnie. « Peut-être Netflix, peut-être Amazon, peut-être une des autres. On verra, je ne sais pas », a-t-elle dit.

Amie avec Hillary Clinton

C’est Louise Penny qui avait invité Hillary et Bill Clinton à venir visiter sa région d’adoption en 2017. D’ailleurs, Hillary Clinton a été l’une de ses lectrices avant de devenir une amie, après la mort de Michael. « Elle m’a écrit la plus belle des lettres de condoléances, même si on ne s’était jamais rencontrées. C’était un tel acte de bienveillance désintéressée. Ça m’a bouleversée. »

C’est après les élections présidentielles américaines que Louise Penny a finalement rencontré Hillary Clinton en personne. L'écrivaine ne comprend toujours pas la défaite d’Hillary Clinton face à Donald Trump.

Survivre à l’horreur pour rebâtir sa vie

Le livre L’improbable destin d’Irène, de Sonia Reid, raconte l’histoire d’Irène Dallaire dont la famille a été tuée lors du génocide au Rwanda. Irène Dallaire avait 8 ans à cette époque et s’appelait Irène Nyirawizeye.

« Le temps qu’ils frappent à la porte, ma mère m’a demandé de prendre mon petit frère et de courir. Je l’ai pris sur mon dos, je suis sortie en courant », a-t-elle raconté lors de son passage à Tout le monde en parle avec sa mère adoptive Sylvie Dallaire.

Irène Nyirawizeye Dallaire et Sylvie Dallaire Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Elle se souvient d’avoir échappé la mort, puis de s’être réfugiée chez son oncle qui l’a envoyée au Canada quand elle avait 12 ans. Après bien des péripéties, elle vivait chez des religieuses lorsqu'elle a rencontré Sylvie Dallaire, à l’âge de 26 ans, qui est devenu sa mère adoptive.

Sylvie Dallaire a été touchée par une phrase que lui a dite Irène : « Madame Dallaire, je suis fatiguée, je suis toujours toute seule, j’ai besoin de quelqu’un ».

Après avoir noué une belle relation, Sylvie Dallaire a décidé de l’adopter alors qu’Irène avait 33 ans.

Pour des gens comme moi qui ont connu un génocide, qui n’ont plus confiance en l’être humain en soi, c’est une démarche assez étonnante. Irène Dallaire

Le frère d’Irène Dallaire, seul autre survivant de sa famille, est venu la rejoindre au Canada et habite maintenant avec elle.