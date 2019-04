Hygiène des mains : le CISSS de l'Outaouais connaît la pire régression du Québec

Selon une compilation réalisée par Radio-Canada pour la période d'avril 2018 à janvier 2019, le taux de conformité en matière de lavage des mains est maintenant de 50 % au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, comparativement à 65 % l'année précédente. Il s'agit d'un recul de 15 points de pourcentage.

Effectivement, il y a eu une baisse. On en est conscients, on est préoccupés , a réagi Martine Potvin, directrice adjointe des soins infirmiers au CISSS de l'Outaouais.

Pour l'ensemble des établissements de la province, le taux moyen de conformité en matière de lavage des mains est de 61 %. La cible fixée par le ministère de la Santé du Québec est de 75 % et passera à 80 % en 2019-2020.

Ce taux est calculé en vérifiant si les employés se lavent ou se désinfectent les mains avant et après avoir été en contact avec un patient ou son environnement.

On voit tout le travail que nous avons à faire. Martine Potvin, directrice adjointe des soins infirmiers au CISSS de l'Outaouais

Les chiffres fournis par le CISSS de l'Outaouais permettent de connaître la ventilation du taux de lavage des mains par corps de métier. Seuls 3 médecins sur 10 se lavent les mains conformément aux normes, comparativement à 5 infirmières sur 10.

Taux de conformité au lavage des mains au CISSS de l'Outaouais Global : 51 %

Médecins : 32 %

Infirmières, infirmières auxiliaires : 54 %

Préposés aux bénéficiaires : 52 %

Professionnels (inhalothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste) : 31 %

On regarde vraiment chaque personne qui rentre dans la chambre des usagers. Est-ce [qu'elle se lave] les mains avant et après avoir donné des soins? , a expliqué Mme Potvin.

Cette dernière n'a pas souhaité élaborer sur les causes des mauvais résultats de l'établissement, aux prises entre autres avec un manque de personnel.

La directrice adjointe des soins infirmiers au CISSS de l'Outaouais, Martine Potvin Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec, Marcel Guilbaut, croit que la pression sur le personnel hospitalier pourrait expliquer le bas taux de conformité aux standards gouvernementaux en matière d'hygiène.

Il y a sûrement une question de surcharge, parce que je ne peux pas croire que tous les intervenants ne sont pas au courant, parce qu’on en parle tout le temps. Dr Marcel Guilbaut, président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec

On entend souvent que tout le monde est débordé, et je pense que c’est vrai. On se dépêche, on est avec un patient, on le voit, l’autre nous demande quelque chose, on passe à l’autre… Ça va vite à l’hôpital , a-t-il souligné.

Le CISSS de l'Outaouais dit travailler sur un plan d'action qui lui permettra d'augmenter son taux de conformité et de sensibiliser son personnel.

Il mise également sur sa campagne annuelle, la formation continue, les affiches posées dans ses installations et la grande disponibilité du liquide désinfectant près des chambres.

La direction du CISSS de l'Outaouais ne compte toutefois pas sur les mesures disciplinaires pour pallier le faible taux de lavage des mains.

On travaille de manière proactive. Ce qu'on veut faire, c'est encourager les gens à se laver les mains. Martine Potvin, directrice adjointe des soins infirmiers au CISSS de l'Outaouais

Il y a une culture qu'on tente de changer , a ajouté Mme Potvin. On sait que l'hygiène des mains est la manière la plus simple de prévenir la propagation de toute maladie.

Si le CISSS de l'Outaouais fait mauvaise figure dans ce dossier à l'échelle du Québec, il espère maintenant s'inspirer des premiers de classe, aller voir ce qui se passe ailleurs .

D'ailleurs, depuis janvier, l'organisation a embauché une infirmière clinicienne spécialisée en prévention et en contrôle des infections, un pas en avant , a noté Mme Potvin.

Avec les informations d'Antoine Trépanier