Lavage des mains : le réseau de la santé loin de la cible

Malgré les campagnes répétées de sensibilisation auprès du personnel soignant, le lavage des mains recule dans certains établissements de la province.

Pour la période allant d'avril 2018 à janvier 2019, le taux de lavage des mains a baissé de 65 à 50 %. L’absence d’imputabilité du personnel et des médecins, de même que le changement de critères d'évaluation expliqueraient une partie de cette baisse.

« Depuis janvier, nous avons une infirmière spécialisée en contrôle des infections. C'est donc un pas en avant », explique la directrice adjointe aux soins infirmiers pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Martine Potvin. Des sanctions disciplinaires ont également été introduites.

Il y a eu une baisse. On en est conscients et on est préoccupés.

Martine Potvin, directrice adjointe aux soins infirmiers pour le CISSS de l'Outaouais