L’eau d’érable coule à Saint-Pierre-Jolys

La récolte d’eau d’érable destinée à devenir du sirop d’érable s’avère particulièrement bonne cette année à Saint-Pierre-Jolys, selon le président du Musée du village, Roland Gagné, dont l'établissement organise la récolte.

Environ 200 chalumeaux, ces petits tuyaux que l’on plante dans l'entaille de l’arbre pour canaliser l'eau d'érable qui s'en écoule, ont été mis à l’œuvre cette année. Contrairement aux grosses érablières de l’Est qui exploitent principalement des érables à sucre, ce sont toutes sortes d’érables qui sont exploités à Saint-Pierre-Jolys.

De l'eau d'érable destinée à devenir sirop. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

En une journée, le musée récolte environ 200 litres d’eau d’érable.

« Ce n'est pas un gros montant comparé aux érablières du Québec, mais nous autres on s’attend à 20 ou 25 gallons [de sirop d’érable, au total cette année] », indique M. Gagné. Ce sirop a servi à fabriquer de la tire lors du Festival les 6 et 7 avril.

L’eau d’érable, précurseur du sirop

« La Mère Nature pousse l’eau dans les érables jusqu’au top et puis c’est le soleil qui réchauffe et redescend l’eau d’érable dans nos chaudières parce que là, on a mis les tap dessus les arbres », poursuit-il.

La cabane à sucre de Saint-Pierre-Jolys était « noire de monde » après la messe dimanche, selon les organisateurs. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L’eau d’érable, constituée à 95 % d’eau, a un léger goût d'érable. « Si vous jouez avec cette eau-là, vos mains vont être collantes », note M. Gagné.

Il raconte la légende de l’origine du sirop d’érable lorsqu'un Autochtone aurait planté une hache dans un arbre. « Au printemps, ça dégoulinait. Il a pris le manche de sa hache qui était toute collante [et] c’est là qu’il s’est aperçu que c’est sucré, puis ils ont commencé à récolter ».

En plein Festival des sucres

« La Mère Nature, c’est elle qui décide quand ça va couler et quand ça va arrêter. Pour cette année, ça a donné que c’est tombé directement dans le même temps que le Festival des sucres », lance-t-il. Ainsi, le public peut assister au processus de collecte et de production de sirop d’érable, en plus que participer à nombreuse activités comme des randonnées en traîneau, ou encore tisser de la corde.

Des jeunes musiciens créent l'ambiance dans la cabane à sucre. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le Festival des sucres date des années 1970, lorsque Armand Desharnais et Léo Hébert ont acheté le couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie pour le transformer en espace vert pour la communauté. Les fonds collectés lors du festival sont destinés à l'entretien du musée de Saint-Pierre-Jolys, de la Maison Goulet et du terrain.