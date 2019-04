Andrew Scheer dénonce une mise en demeure de Justin Trudeau en lien avec l'affaire SNC-Lavalin, manifestations au Québec et en Ontario contre les gouvernements en place et hommage aux Broncos de Humboldt, un an après l'accident. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Le chef de l'opposition conservatrice, Andrew Scheer, a vivement critiqué la mise en demeure envoyée par le premier ministre. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Une mise en demeure contre Andrew Scheer

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a révélé dimanche avoir reçu une mise en demeure de la part de l'avocat personnel du premier ministre Justin Trudeau en lien avec ses déclarations à propos de l'affaire SNC-Lavalin. M. Scheer, qui dit « maintenir tout ce qu'il a dit à propos des agissements de Justin Trudeau », a mis son adversaire libéral au défi de donner suite à sa menace d'une poursuite pour diffamation devant les tribunaux.

Des milliers de personnes sont rassemblées devant Queen's Park à Toronto pour protester contre l'abolition de 3475 postes d'enseignants d'ici 2022-2023. Photo : Reuters / Chris Helgren

Des compressions vivement dénoncées en Ontario

La volonté du gouvernement de Doug Ford de faire disparaître quelque 3500 postes d'enseignants d'ici quatre ans a suscité une certaine grogne dans la population. Samedi, des milliers de personnes se sont réunies à Queen's Park, à Toronto, à l'appel de cinq syndicats d'enseignants et de nombreux organismes communautaires. Le gouvernement souhaite augmenter le nombre d'élèves dans les classes du primaire et du secondaire, et ainsi réaliser des économies de 292 milions de dollars.

Lieu commémoratif en hommage à l'équipe des Broncos à l’aréna Elgar Petersen à Humboldt, en Saskatchewan. Photo : Pascale Bouchard / Radio-Canada

Humboldt se souvient

Il y a un an, l'équipe de hockey des Broncos de Humbold était décimée lors d'un terrible accident de la route. La communauté s'est réunie un nouvelle fois, samedi, pour tenter de faire son deuil, en plus de rendre hommage aux victimes et aux survivants de la tragédie. Au total, 29 personnes ont trouvé la mort lors de la collision.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le président rwandais, Paul Kagame, sa femme Jeannette et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, allument un flambeau au mémorial de Gisozi, à Kigali. Photo : Getty Images / AFP/Yasuyoshi Chiba

Le génocide rwandais, un quart de siècle plus tard

Des dignitaires et des délégués du peuple rwandais, accompagnés par des représentants de la communauté internationale, ont souligné dimanche le 25e anniversaire du génocide qui a dévasté ce pays d'Afrique, en 1994, faisant 800 000 morts en 100 jours à peine. De son côté, le général canadien à la retraite Roméo Dallaire revient sur cet épisode qui continue de le hanter

Les manifestants s'opposent au projet de loi 21 sur la laïcité de l'État du gouvernement de François Legault. Photo : Radio-Canada

Des milliers de manifestants contre le projet de loi de la CAQ sur la laïcité

Plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé, dimanche, à Montréal. afin de manifester contre le projet de loi du gouvernement caquiste sur la laïcité de l'État. L'appel avait été lancé par Adil Charkaoui, et les protestataires se sont exprimés contre un projet de loi qui, jugent-ils, « opprime les droits des femmes de porter leur voile et de travailler ».

Des dizaines de milliers de partisans de Juan Guaido ont pris part à la manifestation contre le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas Photo : Reuters / Stringer .

La rue vénézuélienne de nouveau en colère

Au Venezuela, Juan Guaido, l'opposant au président socialiste Nicolas Maduro, a organisé samedi une nouvelle manifestation monstre contre le régime de Caracas. Selon M. Guaido, il s'agit de la « phase définitive » pour évincer le chef de l'État, dans la foulée d'une crise politique et économique qui s'éternisent, et d'une multiplication de graves pannes d'électricité qui paralysent une bonne partie du pays.

Bonne semaine!