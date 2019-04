Le réseau de santé Horizon, au Nouveau-Brunswick, a confirmé publiquement qu’ au moins deux femmes enceintes avaient reçu un médicament appelé ocytocine, administré de façon inappropriée par une infirmière immatriculée, ce qui a entraîné une césarienne d'urgence.

Une porte-parole du réseau précise que 40 autres femmes se sont manifestées en date de mardi dernier pour se renseigner sur le traitement qu'elles avaient obtenu à l'Hôpital de Moncton.

L’avocat John McKiggan, basé à Halifax en Nouvelle-Écosse, affirme que le cabinet d'avocats Fidelis Law Droit, de Moncton, et lui-même représentent à présent des douzaines de femmes qui soupçonnent avoir été confiées aux soins de cette infirmière.

Horizon a refusé de commenter ces affirmations, dimanche, le réseau soulignant qu’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) était en cours à ce sujet.

L’Hôpital de Moncton a confirmé avoir congédié l’infirmière immatriculée faisant l’objet de cette enquête.

L'avocat John McKiggan représente deux patientes de l'Hôpital de Moncton. Photo : Radio-Canada / CBC / Brian Chisholm

Je sais avec certitude qu'il y en a plus de deux [patientes] parce que l'hôpital a dit à ces femmes qu'elles étaient des victimes de cette infirmière , affirme l’avocat John McKiggan, sans spécifier de nombre exact.

L’avocat critique l’hôpital pour, dit-il, ne pas suffisamment informer les patientes. J’ai parlé avec une femme cette semaine qui a téléphoné à l’hôpital pour essayer de savoir si l’infirmière en question faisait partie de l’équipe durant ses contractions et son accouchement… mais l’hôpital a refusé de le lui dire , affirme Me McKiggan.

L’hôpital devrait reconnaître sa responsabilité dans ce qui s’est produit et donner toute l’information aux mères qui sont inquiètes de savoir si elles sont ou non des victimes , ajoute-t-il. C’est un médicament terriblement dangereux , juge l’avocat.

L'ocytocine provoque des contractions de l'utérus et permet de déclencher et d’accélérer le travail lors de l'accouchement. L'ocytocine est une hormone naturelle dont l'utilisation nécessite une surveillance étroite, car elle peut notamment affecter la fréquence cardiaque de l'enfant à naître. D'autres recherches indiquent que le médicament peut provoquer une déchirure de l'utérus, avec des conséquences potentiellement catastrophiques.

Horizon s’adresse aux patientes

Vendredi, le réseau de santé Horizon a invité les patientes à leur téléphoner au 1-844-225-0220, à communiquer avec la GRC, ou à donner à Horizon la permission de communiquer avec la GRC en leur nom.

Si vous avez accouché par césarienne et que cette intervention pourrait selon vous avoir été le résultat d'une diminution de la fréquence cardiaque du fœtus et de contractions très fortes et soutenues, nous vous invitons à communiquer avec nous , expliquait dans une vidéo le Dr Ken Gillespie, le directeur médical de l’Hôpital de Moncton.

La GRC, qui a confirmé avoir ouvert une enquête, n’était pas disponible dimanche pour commenter.

Le réseau de santé Horizon administre 12 hôpitaux, dont l’Hôpital de Moncton, et plus d’une centaine de cliniques médicales au Nouveau-Brunswick.