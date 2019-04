Journée du chandail vert : « l’effet Logan Boulet »

Au Canada, des gens s'habillent en vert pour la première Journée du chandail vert, en mémoire des victimes de l'accident des Broncos de Humboldt en Saskatchewan et pour sensibiliser le public au don d'organes. Un héritage du défunt joueur des Broncos : Logan Boulet.

Le 6 avril 2018, un semi-remorque est entré en collision avec l’autocar de l'équipe de hockey junior Humboldt Broncos en Saskatchewan, faisant 16 morts et 13 blessés.

Logan Boulet, originaire de Lethbridge, dans le sud de l’Alberta, avait 21 ans lors de la collision. Il a été hospitalisé à Saskatoon avec une grave lésion cérébrale.

Logan Boulet a incité des milliers de personnes à signer leur carte de don d'organes. Photo : Ligue de hockey junior de la Saskatchewan

L'été précédent, il avait annoncé à son père qu'il souhaitait devenir un donneur d'organes. À sa mort, au lendemain de l'accident, ses organes ont été répartis au Canada.

Sa décision a permis de sauver six vies.

Depuis, on constate « l’effet Logan Boulet », soit des milliers de Canadiens qui s'inscrivent sur des listes de donneurs d'organe.

Les parents de Logan Boulet, Bernadine et Toby, ont pris la parole lors d'un événement faisant la promotion de la Journée du chandail vert à Ottawa.

Bernadine et Toby Boulet, les parents du défunt joueur de hockey des Broncos de Humboldt, Logan Boulet, sont chez eux à Lethbridge, en Alberta. Photo : La Presse canadienne / David Rossiter

« Logan essayait d’être l’ami de tous. Il était très loyal et toujours prêt à défendre sa famille, ses amis et tous ceux qui lui étaient importants », se souvient Toby Boulet.

Logan Boulet a toujours placé son équipe en premier, dit son père. « C'est pourquoi il est inscrit en bas de vos t-shirts « l'effet Logan Boulet, au centre avec le ruban vert et au-dessus, c'est Humboldt Strong. [...] C’était l’équipe d’abord », explique-t-il.

De nombreuses personnes, dont la famille Boulet, s’affichent avec leur nouveau t-shirt vert sur les réseaux sociaux.

Une idée inspirée d’un entraîneur

C'est l’entraîneur de Logan Boulet, Ric Suggit qui l'a incité à devenir un donneur d'organes.

Logan et Ric avaient une vraie connexion. Toby Boulet, père de Logan

Ric Suggit est décédé subitement en juin 2017.

[Mon fils] a pleuré. [...] Je l'ai tenu dans mes bras. Je ne savais pas que nous allions tenir dans nos bras Logan, moins d'un an plus tard, de la même manière que la famille de Ric , souligne Bernadine Boulet, mère de Logan.

La famille de l’entraîneur Ric Suggit a fait don de ses organes. Cela a inspiré Logan Boulet à faire la même chose.

« La vague Logan »

En avril 2018, environ 100 000 personnes ont suivi l’exemple de Logan Boulet en s’inscrivant sur des listes de donneurs d’organe, soutient la codirectrice de l’équipe de Don et transplantation d'organes et de tissus et de la Société canadienne du sang, Peggy John.

En mai de la même année, 50 000 personnes supplémentaires s'y sont aussi inscrites.

Ce sont des résultats sans précédent [...] La Journée du chandail vert, comme vous l'avez probablement déjà constaté, gagne du terrain dans tout le pays Peggy John, codirectrice de l’équipe de Don et transplantation d'organes et de tissus et de la Société canadienne du sang.

Des Torontois se sont d'ailleurs réuni le 7 avril à la place Nathan Philipps habillés de chandails verts pour sensibiliser le public au don d'organes.

Un sujet tabou

« Au Canada, nous n'aimons pas parler de la mort, mais il est important que les gens s'inscrivent pour les dons d'organes afin que cela fasse partie intégrante des soins de fin de vie », souligne Mme John.

Les dernières statistiques illustrent que 90 % des personnes adhèrent au concept de don d'organes, mais seulement 23 % des Canadiens sont enregistrés à juste titre comme donneur.

Au Canada, nous savons que les taux de dons d'organes se sont améliorés [...] mais, il suffit de s'assurer que vous connaissez bien les souhaits de votre bien-aimé , précise-t-elle.

D'après les informations de Bonnie Allen and Heidi Atter de CBC