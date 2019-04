Rassemblements de chandails verts à Toronto pour soutenir le don d’organes

Un an et un jour après la tragédie de Humbolt, la ville de Toronto a souhaité honorer la mémoire des victimes mais également sensibiliser au don d'organes à l'aide de chandails verts.

Cette initiative du gouvernement de la Saskatchewan, où a eu lieu l’accident d’autocar qui transportait l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt et qui a coûté la vie à 16 personnes, a pour but de souligner le geste de l’une des victimes, Logan Boulet.

Le joueur de 21 ans s’était inscrit comme donneur d’organes peu de temps avant sa mort, un geste qui a permis de sauver six vies. Et probablement plus, si l’on compte l’augmentation du nombre d’inscriptions de donneurs au pays qui s’en est suivie.

Des rassemblements ont été organisés un peu partout au pays en son honneur, dont un à Toronto, où des gens se sont réunis dimanche après-midi à la place Nathan Phillips, vêtus de vert.

Parmi eux, Claude Laflamme. Ayant reçu une greffe de rein il y a cinq ans, un don qui a changé sa vie. C’est une deuxième chance, ça ne fait pas de doute , a-t-il confié sur son expérience personnelle.

France Laflamme a fait don de son rein à son frère Claude, en 2014. Les deux sont en bonne santé et se battent désormais pour promouvoir le don d'organes. Photo : Radio-Canada / Michael Cole

M. Laflamme a également tenu à rappeler le rôle de Logan Boulet et de ses proches : J’ai beaucoup d’admiration pour la famille Boulet parce qu’avec cet événement-ci, ça a vraiment levé le niveau de conscience de l’importance que ça a et pour ça je les remercie de tout cœur .

Le mouvement « chandail vert » encourage les citoyens à signer leurs cartes de dons d’organes. Ne pensez pas emporter vos organes avec vous, faites-en don, faites ce cadeau, il y a tellement de gens qui attendent , a commenté France Laflamme, sœur de Claude et qui lui a fait don de son rein.

Selon l’Association canadienne des greffés (ACG), 1500 Ontariens sont présentement sur liste d’attente pour une greffe d’organe qui pourrait sauver leur vie.

La tour CN à Toronto et les chutes du Niagara seront également illuminées en vert dimanche soir, pour l’occasion.

Avec les informations de Myriam Eddahia