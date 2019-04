Initiation au canot à glace avec les Givrés de Sept-Îles

Comme le vent était assez intense sur la baie, la prudence a été priorisée et le canot est resté près de la marina.

Cette journée a permis au public de découvrir le sport, de l’essayer : l'équipe espérait ainsi recruter de nouveaux membres.

Le canot des Givrés de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / François Robert

On est toujours à la recherche de nouvelles personnes, indique la capitaine des Givrés de Sept-Îles, Mylène Bonin. On cherche toujours à agrandir l’équipe, à faire connaître le sport et à essayer éventuellement d’avoir une autre équipe ou deux équipages qui pourraient faire la totalité des courses l’année prochaine. En ce moment, on est cinq plus quelques remplaçants et dans le bateau, il faut être cinq donc on est vraiment le nombre qu’il faut. Éventuellement, ce serait le fun d’avoir plus de personnes pour pouvoir faire une alternance au niveau des courses.

La capitaine de l'équipe de canot sur glace Les Givrés de Sept-Îles, Mylène Bonin, et un des membres de l'équipe, Zaccaria Kacem, en pause après avoir initié un groupe au canot sur glace. Photo : Radio-Canada / François Robert

Un des coéquipiers, Zaccaria Kacem, vient de compléter sa première saison avec l’équipe. Il est originaire de Suisse et habite maintenant à Sept-Îles.

En fait, c’est de revisiter l’hiver d’une autre manière, de voir comment on pouvait s’amuser en faisant du sport l’hiver avec cette condition de glace, explique Zaccaria Kacem. J’avoue qu’il y a un petit côté quand même un petit peu extrême qui m’attirait pour essayer ce sport.

La plus grande partie de l’équipement était fournie pour cette initiation. Les participants devaient seulement se munir de vêtements amples, chauds et coupe-vent.

Pascal LeBlanc de l'équipe Les Givrés de Sept-Îles est prêt à monter à bord. Photo : Radio-Canada / François Robert

Au début, on s’entraînait ici dans la baie de Sept-Îles, ce qui n’est pas du tout les conditions normales que l’on pourrait retrouver plus haut dans le fleuve où là, il y a du courant qui vient s’ajouter à cela, des glaces plus grosses, ce qui fait que lorsque l’on a commencé les premières courses là tout de suite, l’adrénaline était à son plus haut donc il fallait gérer ça, mais c’était vraiment amusant quand même , relate Zaccaria Kacem.

Ça prend des gens téméraires qui n’ont pas froid aux yeux, admet Mylène Bonin. Il ne faut pas avoir peur du froid parce que même s’il fait -20, -30, on va quand même faire une pratique parce qu’il faut s’entraîner, la saison est tellement courte qu’on ne va pas manquer de pratiques à cause du froid.

L’équipement de sécurité dans le canot est essentiel lors de chaque sortie. Photo : Radio-Canada / François Robert

Ça prend aussi des gens qui sont prêts à s’investir parce que c’est du temps pour se rendre aux courses, faire les pratiques, les réparations, la recherche de commanditaires , explique Mylène Bonin.