Mourir dans la dignité : la générosité du public sollicitée

Pendant six heures, animateurs, invités et artistes se relaient sur la scène aménagée pour l’occasion aux Galeries Montagnaises à Uashat.

J’avais tellement de témoignages de gens qui avaient eu des proches qui avaient eu leur fin de vie à l’Élyme que je considérais que c’était essentiel de contribuer à ma façon à soutenir l’organisation. Luc Dion, président d’honneur du Téléradiothon

Enseigne devant L'Élyme des sables à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / François Robert

C’est pour une cause essentielle, note Luc Dion. On a quand même 850 personnes qui ont connu leur fin de vie à L’Élyme des sables au cours des 10 dernières années. Et ce que j’ai réalisé, moi, dans mon implication, c’est le rayonnement sur les proches, les familles, l’accompagnement de l’Élyme, oui, c’est pour le patient qui est là et qui est en fin de vie, mais ça a un effet bénéfique sur l’entourage, ça aide au deuil.

Pour le fonctionnement de l’organisme, diverses activités de financement sont organisées afin de recueillir un demi-million de dollars dans la communauté année après année et permettre de boucler le budget.

En fait, c’est le moteur de financement de l’OSBL, c’est là que vont se diriger tous les dons faits par des compagnies, des individus, mais c’est le point de chute de plusieurs activités de financement aussi qui ont lieu au cours de l’année , souligne la directrice de L’Élyme des sables, Suzanne Cassista, qui y travaille depuis 2009.

Le chanteur Yoan a offert une prestation dans le cadre du Téléradiothon de l'Élyme des sables. Photo : Radio-Canada / François Robert

L’Élyme des sables couvre le territoire de Rivière-Pentecôte à Blanc-Sablon, incluant Schefferville et Anticosti.

Principalement ce sont des gens de Sept-Îles qui viennent recevoir les soins, mais on reçoit de plus en plus des gens de la Minganie, des gens de la Basse-Côte, des gens de Port-Cartier aussi qui viennent terminer leurs jours, note Suzanne Cassista. Et on a aussi des gens qui sont à l’extérieur et qui reviennent à Sept-Îles pour y finir leurs jours.

La murale de Camille Deschênes-Côté durant sa création à la maison de soins palliatifs L'Élyme des sables à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

Je regarde toutes les activités de financement qui ont été faites pour soutenir l’Élyme, ça crée un point de rencontre, une solidarité, et c’est essentiel, je pense, dans des communautés comme les nôtres d’être capable de se soutenir. Luc Dion, président d’honneur du Téléradiothon cette année

L’organisation de L’Élyme des sables, c’est six chambres qui sont conçues pour accueillir non seulement un patient, mais aussi ses proches , note Luc Dion.

La maison de soins palliatifs L'Élyme des sables Photo : Radio-Canada

C’est l’aide aussi au niveau de la médication, explique Luc Dion. On va doser la médication pour accompagner le patient et souvent, ça va donner une paix chez le patient qui va prolonger des fois de quelques jours ou quelques semaines avant son départ et qui va permettre de le faire dans la dignité. Et qui va permettre de communiquer avec ses proches comme on n’aurait pas pu le faire dans d’autres circonstances.

Pour le Téléradiothon, cette année, l’objectif est de 215 000 dollars. Un premier bilan provisoire devrait être rendu public en soirée.