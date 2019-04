Le printemps se fait attendre dans la région

Même si le printemps est plus tardif que les années précédentes, la situation n'est toutefois pas exceptionnelle, précise Jimmy Desbiens.

Le Lac-Saint-Jean a un plus grand couvert de neige au sol que le Saguenay, situation plutôt inhabituelle. En moyenne à ce temps-ci de l'année, le couvert de neige au sol est d'environ 25 centimètres alors qu'il est actuellement de 40 centimètres.

D'après moi, ça va aller au début mai avant d'avoir nos premiers 20 degrés et un bon aperçu du printemps. Jimmy Desbiens, météorologue amateur

Les nuits particulièrement froides contribuent à retarder la fonte des neiges. Jimmy Desbiens prévoit qu'il faudra être patient avant de remiser bottes et manteaux pour de bon.

Dans les deux et trois prochaines semaines, on voit des journées avec des maximums de 7 à 10 degrés, mais c'est temporaire parce que dans la nuit on voit encore des -10 et -12 degrés.

D'après une entrevue de Mélanie Patry