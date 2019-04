Importante pénurie de logements à Lebel-sur-Quévillon

D'ailleurs, elle invite les propriétaires de logements à louer à s'inscrire sur une liste d'hébergement qui sera mise en ligne.

L'objectif est de dresser le portrait des logements disponibles pour aider les nouveaux arrivants à se trouver un toit.

Le maire Alain Poirier parle même d'une situation critique.

On est arrivé avec un boom économique à Lebel qui nous frappe là, pour nous ce sont de beaux problèmes, mais il faut faire en sorte d'avoir une solution. On travaille aussi avec notre député. On veut que les promoteurs qui veulent construire du logement ne soient pas étranglés quand ils vont chercher du financement , dit-il.

La Municipalité souhaite des solutions à long terme avec, notamment, des projets de construction de logements.