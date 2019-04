Surdose mortelle à la Maison Carignan : les proches de Lyndia Hamel préparent une poursuite civile

Au terme d’une enquête qui a été menée après la réception de la mise en demeure en question, la compagnie d’assurances de la Maison Carignan considère que le centre de thérapie n’est pas responsable des dommages subis par Lyndia Hamel et par ses proches.

Par conséquent, nous ne pouvons donner suite à votre demande, toute responsabilité étant déclinée , peut-on lire dans une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie.

Étienne Fréchette, un ami d'enfance de Lyndia Hamel, était à l'origine de la mise en demeure, dans laquelle il demandait à la Maison Carignan de s’excuser publiquement. Il se dit insatisfait de cette réponse formulée par la compagnie.

Il affirme que famille et amis de la jeune femme ont toujours des raisons de croire qu’il y a eu négligence de la part de la direction de l’époque. Étienne Fréchette tient ainsi les dirigeants et les administrateurs de la Maison Carignan responsables de la mort de son amie.

Il assure qu’une poursuite au civil sera déposée d’ici le mois de novembre prochain, afin de respecter le délai de prescription de trois ans. Lyndia Hamel est décédée le 27 décembre 2016.

Plus de deux ans plus tard, on n’a toujours pas accès aux causes et circonstances du décès de Lyndia.

Étienne Fréchette, ami d'enfance de Lyndia Hamel