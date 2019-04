Compétition de robotique : Rikitik accède à la finale mondiale

L’équipe Rikitik, qui s'est illustrée en remportant la finale en alliance avec deux autres équipes, se rendra donc à Détroit à la fin avril pour participer au championnat mondial FIRST avec les équipes Direct Current et les Tornades.

S’étant classée en troisième place à la suite des qualifications, elle avait eu le privilège de pouvoir choisir les deux équipes avec lesquelles elle devait former une alliance.

On rentre par la grande porte. On est confiants que ça va bien aller avec l’équipe et les mentors qu’on a. Aussi, on a le robot qu’il faut pour performer pendant les mondiaux, y’a pas de problème. Éric Gaudreau, président du club Rikitik

Le robot qui a mené l'équipe à la victoire Photo : collaboration Rikitik

Selon le capitaine de Rikitik, Fabien Gaudreau, la participation de l’équipe à une première compétition à Troyes, dans l’état de New York, a été déterminante. On s’est améliorés et ça nous a permis de nous pratiquer , commente-t-il. Là-bas, les robots étaient beaucoup plus agressifs, ça a permis à l’équipe de pilotage de prendre de l'expérience et ça a fait une grande différence à Québec.

Rikitik a aussi remporté le prix de l'automatisation.

L'équipe avait eu accès à la finale mondiale une première fois en 2015.

Les Supertronix fiers de leur robot

Quant à l’équipe Supertronix de Matane, elle a dû s’incliner en quart de finale. Elle n’est toutefois pas partie les mains vides puisqu’elle a remporté le prix de la qualité pour son robot.

L'équipe des Supertronix Photo : page Facebook Supertronix

Le capitaine de l'équipe Supertronix de Matane, Anthony Létourneau, a des sentiments partagés entre la déception et la fierté.

C’est sûr qu’on aurait aimé aller à Détroit et se rendre le plus loin possible, mais Matane peut sortir la tête haute , estime-t-il. Le prix qu’on a gagné pour notre robot, ça prouve qu’on est capables de faire de super bons robots, super constants et efficaces sur le terrain. Il y a eu un peu de questions de malchance, mais sinon est on est très fiers de notre équipe et de notre robot.

C'était une quatrième participation pour Matane à la finale régionale. En 2016, l'équipe avait atteint le championnat mondial à Saint-Louis au Missouri.

Des membres de l'équipe Supertronix et leur robot. À gauche : le capitaine Anthony Létourneau Photo : page Facebook Supertronix

Intitulé Aux confins de l’espace, le défi de cette année avait été annoncé le 5 janvier. Les équipes du Québec et de partout dans le monde avaient 45 jours pour concevoir leur robot et s’entraîner à le piloter.

Elles devaient ensuite sceller leur robot : elles n’y avaient plus accès jusqu’à la compétition. Le robot devait être capable d’installer des disques et des ballons sur une fusée.