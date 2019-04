Le génocide du Rwanda bientôt sous la plume d’une auteure de Shippagan

Nathalie Blaquière se sent autant chez elle à Shippagan que sur le continent africain. La globe-trotter est de retour en Acadie et rédige un ouvrage sur le génocide du Rwanda.

Le génocide du Rwanda a duré 100 jours, fait plus de 800 000 morts tutsis et les plaies sont encore vives. 25 années se sont écoulées depuis les massacres.

Au Rwanda, on souligne ce malheureux anniversaire, entre autres, avec une période de deuil national de 100 jours. Et partout à travers le monde, on commémore aussi la mort de ces milliers de Tutsis. Mais selon Nathalie Blaquière, l’exclusion des Hutus tient de l’injustice.

L’inclusion de toutes les victimes

Avec son livre, Nathalie Blaquière aspire à faire honneur à toutes les victimes du génocide autant Hutus que Tutsis, bien que les tueries de masse n’aient ciblé que les populations tutsies.

On a toute une frange de la population qui se trouve à être la majorité qui n’est pas reconnue. La grande majorité des Hutus n’ont pas participé au génocide et ce n’est pas ce que l’histoire créée par le régime actuel laisse penser , déplore-t-elle.

La publication de son livre est prévue à la fin de l’année 2019.

Avec ses mots, l’auteure souhaite éveiller la conscience de ses lecteurs.

Le gouvernement actuel a enlevé le mot hutu des phrases de commémoration. Aujourd’hui, on commémore le génocide tutsi uniquement. Nathalie Blaquière, auteure et documentariste

Selon elle, les Hutus modérés sont laissés pour compte dans les commémorations.

L’auteure acadienne s’est installée à Kigali en 2008 et travaillait dans le développement des médias en zones de conflits. Elle a quitté le pays en 2010 pour Haïti, mais est revenue quelques années plus tard afin d’intégrer la Mission des Nations Unies au Rwanda.

Ce qui est particulier dans le cas du Rwanda, c’est que le régime actuel se sert de cet événement pour gagner du capital politique. Il en fait un spectacle Nathalie Blaquière, auteure et documentariste

Elle regrette que ce soient les massacres qui soient favorisés lors des commémorations et non le processus de réconciliation entre les Hutus et Tutsis, un processus qui, pourtant, fait partie intégrante de la période post-conflit au Rwanda.

C’est encore très axé sur les tueries, « voici les méchants, voici les bons » et ça a un effet pervers dans la société. Ça réveille les traumatismes.

Pourquoi?

Elle raconte qu’une maison d’édition du Québec l’a approchée pour qu’elle écrive un livre sur l’Afrique. L’Acadienne avait déjà publié un ouvrage sur la République démocratique du Congo (RDC), son pays voisin. Je n’avais pas prévu écrire un livre sur le Rwanda, c’est un pays dangereux.

L’ancienne journaliste avoue avoir été réticente au début de son aventure. La censure et la liberté d’expression fragile l’inquiétait, mais ses convictions journalistiques ont pris le dessus.