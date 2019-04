Un parc de planche à roulettes intérieur verra le jour à La Corne

Il sera financé grâce à un apport de 30 000 dollars du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer la qualité de vie de la MRC d'Abitibi.

La Municipalité de La Corne va également participer au financement du projet.

Le maire Éric Comeau affirme qu'un besoin pour cette structure intérieure se fait sentir notamment lors des journées pluvieuses.

Le parc à planche à roulettes pourrait attirer du monde dans la municipalité, espère le maire.

Je me suis donné comme mandat, comme mission, que les gens de La Corne, toutes les tranches d'âges soient bien, que ce soit pour adhérer aux mouvements pour les personnes ainées, et le skatepark vise surtout les ados, en plus on a le parc aux jets d'eau qui s'adresse aux plus petits. On aide le comité loisirs et sports qui fait un [travail] incroyable, à faire des activités pour tout le monde au village. Je trouve que c'est plaisant d'être bien dans le village et ça amène du monde chez nous , dit-il.

Le maire Éric Comeau, qui avait auparavant construit un module en bois plus petit, avait observé que ce type de structure pouvait séduire plusieurs personnes, se déplacant parfois de municipalités voisines pour en profiter.