Laissez les lapereaux en paix, demande un centre de protection des animaux

Avec l'arrivée du printemps, les petits lapins vont bientôt sortir de leurs terriers et vous risquez de les retrouver dans vos jardins. Toutefois, s'ils sont seuls, cela ne veut pas dire qu'ils ont été abandonnés, rappelle le Centre de réadaptation de la faune des Prairies.

Selon la coordinatrice de l'éducation au centre, Simone Brandson, l'organisme reçoit environ 500 lapereaux par an, apportés par des gens qui pensent qu'ils sont abandonnés.

En réalité, la mère ne visite le terrier qu'une ou deux fois par jour pour éviter d'attirer les prédateurs.

Être souvent seul fait donc pleinement partie de leur apprentissage de la vie.

Habituellement, les petits lapins sont en mesure de quitter le terrier au bout de quatre semaines, mais leur taille est encore très petite, équivalente à une balle de tennis.

Une fois les lapereaux capturés par l’homme, ils ne peuvent plus être ramenés à la mère qui ne les acceptera plus à cause de l'odeur humaine, rappelle Simone Brandson.