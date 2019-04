Des heures et des heures de danse pour soutenir le centre d'artistes Caravansérail

Les danseurs pouvaient s'inscrire en équipe ou en solo pour bouger au son de la musique jusqu'à 1 h du matin.

La coordonnatrice aux communications et à la logistique à Caravansérail, Katherine Raymond, explique que les fonds amassés lors du Danse-o-thon serviront au financement d'une murale qui sera peinte sur l'un des murs du bâtiment de la Coopérative Paradis cet été.

Les fonds vont aller à cette activité-là, pour nous aider à payer les matériaux, puis [à] offrir des conditions d'accueil confortables pour les artistes qui vont travailler une partie de l'été sur le mur. Katherine Raymond, coordonnatrice aux communications et à la logistique chez Caravansérail

Katherine Raymond précise que les artistes qui contribueront à la création de la murale n'ont pas encore été choisis. On a reçu des dossiers d'artistes qui viennent d'un peu partout dans la province. Des artistes muralistes avec beaucoup d'expérience , soutient-elle.

Elle ajoute qu'un jury doit se réunir au cours des prochaines semaines pour sélectionner l'artiste qui sera en charge de la murale.

Une activité différente

L'équipe de Caravansérail souhaitait organiser une activité de financement différente de son habituel encan de gâteaux.

Dans les quatre années précédentes, on avait l'encan de gâteaux et on s'était dit "on a envie de faire changement et de bouger un peu après les quatre années à manger du gâteau". On avait envie de danser , souligne-t-elle.

Les soeurs Jeanne Mance et Thérèse Gagnon avaient beaucoup de plaisir à danser le swing. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le Danse-o-thon semblait plaire aux participants rencontrés en cours de soirée.

Je swinge! On swinge! Après, on va danser en ligne , se sont exclamées les soeurs Jeanne Mance et Thérèse Gagnon qui tentaient d'apprendre les rudiments du swing, le sourire aux lèvres.

Des démonstrations de danse en ligne et de zumba étaient également au menu de la soirée dansante.

Le format de l'événement est vraiment intéressant. C'est festif. [...] C'est une belle occasion de rencontrer des gens et de venir s'amuser sur un plancher de danse. Sébastien Dugas, danseur de swing

Le centre d'artistes fête ses 15 ans cette année. Le montant amassé lors du Danse-o-thon sera connu plus tard cette semaine.