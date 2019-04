Exaspérés par une maison à l'abandon

Le bâtiment situé au 8, rue Laniel, a été ravagé par les flammes le 30 avril 2016. Depuis, il est laissé à l'abandon.

Ce n'est pas une bonne chose pour notre quartier d'avoir cette maison là encore ici trois ans plus tard , tranche Katerine Desbiens.

Parmi les nombreux irritants : une piscine creusée remplie d'eau stagnante, où pullule toute sorte de vermine .

C'est toujours rempli de grenouilles. Il y a aussi des rats qui vivent là , souligne Mme Desbiens. Ça ne sent pas bon l'été.

Les résidents qui vivent près de la maison ont fait de nombreuses plaintes à la Ville, sans toutefois réussir à faire avancer le dossier.

On a peine à croire que ça peut prendre autant de temps d'avoir une décision pour démolir une maison infestée et puante , se désole Lucie St-Gelais, une voisine.

Ceux qui en seront à leur quatrième été à côtoyer le bâtiment sinistré craignent maintenant pour la valeur de leurs maisons.

Je ne pourrais jamais vendre ma maison, moi. Si je décidais de vendre aujourd'hui, ça serait impossible , regrette-t-elle.

Selon le conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, la Ville a les mains liées dans ce dossier.

Il y a un processus qui ne relève pas de la Ville, qui implique la [propriétaire] et son assureur. Donc, nous autres, on ne peut rien faire. Ce n'est pas la Ville qui peut décider de bouger là-dessus , assure Jean-François Leblanc.

Ce dernier admet néanmoins que la situation est inacceptable .

Par ailleurs, la démolition de la maison est hors de question.

La Ville ne pourrait pas venir démolir la maison et dire : "On réglera ça plus tard". Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la vraie vie.

Jean-François Leblanc, conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp